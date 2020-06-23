Депутат НС РД Марат Алияров: Поправки в Конституцию определяют будущее страны

Поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и всей страны в целом. Одной из наиболее важных поправок считаю закрепление в основном законе функционирования системы социальной защиты инвалидов, их интеграция в общество и создание для них доступной среды.

Ведь на данный момент, не смотря на наличие федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и государственной программы "Доступная среда", обеспечении этой среды носило довольно формальный характер.

Безбарьерная среда и интеграция инвалидов в повседневную жизнь является первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением социальной политики государства. Зачастую мы даже не обращаем внимания на фактически полное отсутствие инвалидов на наших улицах, и это говорит не об их отсутствии в нашей республике, а о том, что у них зачастую нет даже возможности выйти из дома и беспрепятственно передвигаться по городу.

Новая поправка даст дополнительный инструмент для отстаивания прав маломобильных граждан по всей России. Меня также как дагестанца и человека любящего свой народ и свой родной язык заинтересовали поправки к 68 и 69 статьям Конституции, гарантирующие поддержку государством ее многонационального народа, защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантии сохранения этнокультурного и языкового многообразия.