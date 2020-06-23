Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей

Около 700 работников социальных учреждений Минтруда Дагестана – интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а так же интернатов для детей с ОВЗ, получили стимулирующие выплаты за работу во время пандемии. Средства из федерального бюджета направлены на поддержку тех специалистов, кто остается в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.

«Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции среди подопечных, с 19 марта медперсонал и соцработники учреждений Минтруда с круглосуточным пребыванием граждан, перешли на посменный режим работы. За особые условия труда и возросшую в этот период нагрузку, по поручению Президента, сотрудникам произведена доплата за каждую смену, проведенную в находящемся на карантине соцучреждении. Так, за отработанные смены социальным работникам 15 учреждений Минтруда, выплачено свыше 15 млн. рублей», – пояснила министр труда и социального развития Изумруд Мугутдинова.

Отметим, что врачи в соцучреждениях дополнительно получили по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то предусмотрена доплата в размере 60 тыс. рублей за смену.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получили по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены помощь оказывается гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей.

Младший медперсонал также получил по 15 тыс. рублей за смену, в случае если во время смены помощь будет оказана больным коронавирусной инфекцией, сумма увеличится до 20 тыс. рублей, техническому персоналу выплачено по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Каждая смена длится не менее 14 дней, в учреждениях организованы временные места для ночного и дневного отдыха сотрудников, а так же предоставлено бесплатное питание. Если в период выполнения рабочих обязанностей у работника будет выявлен коронавирус и он будет отправлен на больничный, то, несмотря на неотработанную смену, право на выплату сохранится за ним в полном объёме.