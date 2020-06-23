Накануне, 22 июня, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел встречу с представителями непродовольственных рынков.

В ней приняли участие глава г. Махачкала Салман Дадаев, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, начальник УФНС по РД Газинур Апсалямов, руководители профильных министерств и ведомств, ассоциаций бизнеса и директора и предприниматели непродовольственных рынков и торговых домов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов кратко изложил причины, по которым работниками рынка не осуществляется деятельность, и рассказал о том, что препятствует началу работы.

«На рынке зарегистрировано более 1200 индивидуальных предпринимателей и расположено более 2800 торговых точек. По словам предпринимателей только на рынке по улице Ирчи Казака работает более 5 тысяч человек. На этой же улице находятся другие рынки», - констатировал Уполномоченный.

В свою очередь, предприниматель, работающая на рынке, Сахиб Маммаева посетовала на то, что многие ее коллеги взяли товар в долг, и они хотели бы проверить его сохранность, но им не разрешено заходить на рынок. В этой связи она попросила провести разъяснительную работу для всех предпринимателей.

О том, что нужно сделать для того, чтобы бизнесмены могли провести уборку в магазинах и привести их в соответствии с требованиями Роспотребнадзора доложил Салман Дадаев.

Этот вопрос он обсуждал с предпринимателями и накануне. Градоначальник напомнил, что дата выхода предпринимателей не была согласована, но, не дожидаясь этого, они открыли магазины для проведения уборки: «На вчерашней встрече было обозначено, как администрация рынка будет организовывать противоэпидемические мероприятия. После чего все проверят представители Администрации города и Управления Роспотребнадзора, и только после этого бизнесмены смогут открыть магазины».

Николай Павлов напомнил о требованиях Роспотребнадзора. Директора рынков сообщили о своей готовности соблюдать все озвученные меры.

Артём Здунов по итогам обсуждения вопроса поручил главе города выехать на рынки для инструктирования их руководителей относительно работы, которую необходимо провести для их открытия. «Надо дать возможность сейчас предпринимателям выйти на рабочее место, и людям - закупаться на этих рынках по доступным ценам», - подчеркнул он.

Кроме того в рамках встречи глава кабмина поднял вопрос о финансовой и кредитной нагрузке на предпринимателей. Председатель указал, что предприниматели берут средства, в том числе заемные под 15-17%, при том что имеются фонды, которые дают возможность кредитовать бизнес под другие более лояльные проценты.

Этим вопросом Артём Здунов поручил заняться заместителю министра промышленности и энергетики РД Батыру Эмееву. «Если чего-то нормативно не хватает, это препятствие надо устранить. Оказать поддержку мы можем, только если они состоят на учете», - в частности, сказал Премьер, предложив и руководителя Бюро по защите предпринимателей «Опора России» Магомеда Юнусова к решению данного вопроса.

Магомед Юнусов, в свою очередь, сообщил, что имеются беспрецедентные меры поддержки через Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, где можно кредитовать субъекты МСП под 2%. «И есть такая мера поддержки на ранее полученный кредит можно субсидировать процентную ставку», - добавил он.