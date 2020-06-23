Всероссийская минута молчания прошла в Махачкале

22 июня в День памяти и скорби в Махачкале прошла Всероссийская минута молчания – символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны. Организаторами мероприятия выступило министерство по делам молодежи республики.

В нем приняли участие первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов и руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Хайбула Умаров.

Далее прошел торжественный митинг. После его завершения лучших поисковиков-активистов поискового отряда «Кавказ» наградили медалями «За отличие в поисковом движении».



«Память о героях и славном боевом прошлом составляет основу национального самосознания, фундамент, на котором основаны перспективы будущих достижений народов», – отметил, выступая перед собравшимися, первый зампред регионального Правительства Анатолий Карибов.

Он также отметил, что в этом году страна отметит 75-ю годовщину того дня, когда героические усилия Советского народа увенчались полным разгромом фашистской Германии. «Мы по праву гордимся тем, что в достижение великой Победы над фашизмом свой достойный вклад внесли сыновья и дочери Дагестана»,– добавил Карибов.

Стоит отметить, что мероприятие дало старт поисковой деятельности отряда и с сегодняшнего дня поисковики-активисты начнут выезжать в соседние республики и в субъекты России для проведения экспедиций на местах боев. В частности, поисковой отряд «Кавказ» отправится в Крым, Новгородскую, Волгоградскую, Смоленскую области и в республику Ингушетия.

Отметим, что до Всероссийской минуты молчания у Вечного огня прошла церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю, в котором приняли участие Председатель Правительства РД Артем Здунов, председатель НС РД Хизри Шихсаидов, начальник Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, сотрудники Минмолодежи РД, а также представители регионального отделения ВОД «Волонтеры победы».