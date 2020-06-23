ЗАМАНА - Владимир Васильев и Шахин Мустафаев договорились об увеличении количества азербайджанцев, возвращающихся домой

Владимир Васильев и Шахин Мустафаев договорились об увеличении количества азербайджанцев, возвращающихся домой

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23 июня, 2020. Вторник 12:28
Владимир Васильев и Шахин Мустафаев договорились об увеличении количества азербайджанцев, возвращающихся домой

Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева Глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе телефонной беседы согласовали увеличение количества граждан, возвращающихся через государственную границу в Азербайджанскую Республику.

Владимир Васильев и Шахин Мустафаев договорились об увеличении количества азербайджанцев, возвращающихся домой
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По итогам работы двусторонней рабочей группы сегодня через МАПП «Яраг-Казмаляр» будет пропущено 250 граждан Азербайджана, а 25 июня на территорию РФ будет возвращено до 450 российских граждан.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям между Главой Дагестана и вице-премьером Азербайджана, вопросы размещения, питания, улучшения бытовых условий и медицинского обслуживания граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на Родину, будут решаться двумя сторонами совместно. Так, принято решение о разворачивании азербайджанской стороной в палаточном городке МЧС России в Дербентском районе дополнительного полевого палаточного госпиталя с медицинским персоналом и психологами от МЧС Азербайджанской Республики. Также азербайджанской стороной будет организовано питание своих сограждан, увеличено количество мест в столовой. Закупку продуктов питания предполагается осуществлять у местных производителей.

Напомним, на сегодняшний день на территории г. Дербент и Дербентского района Дагестана ожидают возвращения домой около 650 граждан Азербайджана.

 

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