В Дербенте найдено средневековое здание

В древнем кирпичном сооружении, обнаруженном при строительстве частного дома в Дербенте, археологи нашли керамическую посуду XI — начала XIII веков, об этом 22 июня сообщает пресс-служба мэрии города.

Археологические раскопки на недавно выявленном объекте культурного наследия начались 18 июня Дербентской новостроечной археологической экспедицией ИИАЭ ДФИЦ РАН. Руководитель экспедиции профессор Муртазали Гаджиева.

На данный момент известно, что подземное кирпичное сооружение с полуциркульным сводом имеет размеры в плане 2,6 на 1,9 метров, а высота сооружения 2,1 метр. По трем сторонам помещения расположены ниши, также имеется лестничный марш. Пол выстлан обломками обожженного кирпича.

Археологи обнаружили большое количество фрагментов иранской кашиновой, местной глазурованной керамической посуды, неполивной столовой, кухонной тарной. Находки датируются XI — началом XIII века. Предположительно здание также относится к этому периоду.