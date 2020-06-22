Премьер-министр Дагестана Артем Здунов провел совещание в режиме ВКС, в рамках которого были обсуждены вопросы организации ЕГЭ-2020 в условиях пандемии коронавируса, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

Отметим, что Единый государственный экзамен в 2020 году сдают только выпускники школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Поэтому министерство образования и науки Дагестана провело перерегистрацию участников экзамена.

В рамках совещания было озвучено, что работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов необходимыми техническими средствами, СИЗ и дезсредствами на завершающем этапе.

В 90% таких пунктов уже доставлены санитайзеры (по 1 шт. на аудиторию); перчатки (не менее 1 шт. на одного человека в день); маски (по 4 шт. на одного участника в день), медицинские инфракрасные термометры (не менее 2 шт. на ППЭ); бутилированная питьевая вода (не менее 1 л. на человека в день); антисептики (не менее 10 мл. на 1 человека в день); рециркуляторы.

Ответственным ведомствам было поручено провести медобследование всех задействованных специалистов, определив лаборатории, на базе которых исследования будут проведены бесплатно.

Также было поручено взять на особый контроль вопрос подачи электроэнергии, в том числе вопросы транспортной логистики во избежание ситуаций с прерыванием электроснабжения во время экзамена.

Вопрос подготовки к проведению единого государственного экзамена 2020 года находится на личном контроле главы республики Владимира Васильева.