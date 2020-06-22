АО «Корпорация «МСП» совместно с АО «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниями 10 июня 2020 г. провели «предпринимательский час» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По результатам мероприятия подготовлены презентационные материалы, содержащие информацию о мерах поддержки, в том числе о финансовых, кредитных, лизинговых, имущественных и информационных.