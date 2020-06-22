Меры поддержки МСП
- Автор Габи
- 22 июня, 2020. Понедельник 17:57
АО «Корпорация «МСП» совместно с АО «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниями 10 июня 2020 г. провели «предпринимательский час» для субъектов малого и среднего предпринимательства.
По результатам мероприятия подготовлены презентационные материалы, содержащие информацию о мерах поддержки, в том числе о финансовых, кредитных, лизинговых, имущественных и информационных.
Ознакомиться с презентационными материалами и протоколом предпринимательского часа можно на портале «Мой Дагестан» по ссылке https://mydagestan.e-dag.ru/coronavirus/predprinimatelskiy-chas-proshel-dlya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
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