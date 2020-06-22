ЗАМАНА - Глава Дербента заехал на территорию строительства многофункционального медицинского центра

Глава Дербента заехал на территорию строительства многофункционального медицинского центра

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22 июня, 2020. Понедельник 15:49
Глава Дербента заехал на территорию строительства многофункционального медицинского центра

Глава Дербента заехал сегодня на территорию строительства многофункционального медицинского центра. Медцентр возводится в кратчайшие сроки по проекту Минобороны России. Военные строители опережают график работ на 4 дня. Уже к концу июня учреждение начнет свою работу.

Глава Дербента заехал на территорию строительства многофункционального медицинского центра
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Строительство медцентров общей мощностью 200 коек проводится в Дербенте, Каспийске и с.Ботаюрт Хасавюртовского района республики на базе существующих медучреждений по поручению президента страны Владимира Путина.
В настоящее время военные строители асфальтируют подъездные пути к будущему многофункциональному медицинскому центру и выполняют работы по внутренней отделке, установке сантехнических приборов и устройств, оклейке аппликации, монтажу подвесного каркаса потолка, озеленения прилегающей территории. Также оборудуется специальная локальная очистная система канализации, то есть в море будет выбрасываться уже очищенная вода. Дербентское отделение компании «Ростелеком» подводит к зданию интернет, водоснабжающая организация «Дербент 2.0» занимается вопросом водоснабжения, компания «Альфа-строй» проводит электричество.

 

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