Глава Дербента заехал на территорию строительства многофункционального медицинского центра

Глава Дербента заехал сегодня на территорию строительства многофункционального медицинского центра. Медцентр возводится в кратчайшие сроки по проекту Минобороны России. Военные строители опережают график работ на 4 дня. Уже к концу июня учреждение начнет свою работу.

Строительство медцентров общей мощностью 200 коек проводится в Дербенте, Каспийске и с.Ботаюрт Хасавюртовского района республики на базе существующих медучреждений по поручению президента страны Владимира Путина.

В настоящее время военные строители асфальтируют подъездные пути к будущему многофункциональному медицинскому центру и выполняют работы по внутренней отделке, установке сантехнических приборов и устройств, оклейке аппликации, монтажу подвесного каркаса потолка, озеленения прилегающей территории. Также оборудуется специальная локальная очистная система канализации, то есть в море будет выбрасываться уже очищенная вода. Дербентское отделение компании «Ростелеком» подводит к зданию интернет, водоснабжающая организация «Дербент 2.0» занимается вопросом водоснабжения, компания «Альфа-строй» проводит электричество.