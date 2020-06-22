ЗАМАНА - Здоровье превыше всего

Здоровье превыше всего

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22 июня, 2020. Понедельник 12:12
Здоровье превыше всего

Поправки в Конституцию в сфере медицины станут дополнительной гарантией повышения эффективности системы российского здравоохранения, считает заслуженный врач РФ и РД, Народный Герой Дагестана, Народный врач Дагестана Мирзамагомед Магомедов.

Здоровье превыше всего
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 Комментируя для "Зори Табасарана" "медицинские" поправки в Основной закон страны, Мирзамагомед Магомедов отметил следующее:

«У нас в стране за последнее время совершается много масштабных дел. Позитивная работа происходит во всех сферах жизнедеятельности общества. А что может быть весомее, добрее, честнее, чем служить чаяниям, нуждам больного человека? Есть большая уверенность в том, что поправки в Конституцию по части здравоохранения внесут достойный вклад в улучшение медицинского обслуживания населения, обеспечение его доступной и качественной медицинской помощью, сохранение и укрепление общественного здоровья и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. 

По мнению Народного врача Дагестана, главным богатством России являются не газ и не золото, а здоровье граждан.

Без здоровья все богатства ничего не стоят. Основным посылом предлагаемых конституционных поправок является идея оказания населению качественной и доступной бесплатной медицинской помощи, и ответственность за это всех уровней власти, как федерального, так и регионального и муниципального уровня. Я надеюсь, что вместе с увеличением финансирования всех звеньев здравоохранения граждане страны почувствуют позитивные изменения в отечественной медицине, а особенно - хочу это подчеркнуть - в Дагестане. И я как врач полностью одобряю предлагаемые существенные поправки к Конституции по части здравоохранения»,

- подытожил Мирзамагомед Магомедов.

Напоминаем, поправки в Конституцию в блоке здравоохранения направлены на обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, а также социальную защиту, включая социальное обеспечение.

Предлагаемые поправки должны обеспечить возможность получения населением доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны.Голосование за внесение поправок в Конституцию назначено на 1 июля.

 

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