Премьер-министр Дагестана Артём Здунов посетил сегодня ряд медицинских учреждений республики.

В частности, руководитель регионального кабмина посмотрел, как работают сегодня медики Республиканской клинической больницы №2.

За последнее время здесь произошли значительные позитивные изменения, в том числе в части закупки высокотехнологичного оборудования и соответствующей кадровой подготовки. Сегодня больница признана учреждением 3 уровня, готовым оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь дагестанцам по таким направлениям, как урология, гинекология, хирургия, кардиология.

Стационар рассчитан на 400 коек, которые в первую очередь предусмотрены для ветеранов войн и труда. Помимо этого, здесь открыт республиканский гериатрический центр, а также создана сеть гериатрических кабинетов по республике.

В этом году за счет бюджетных средств приобретен современный ультразвуковой аппарат для диагностики, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, цифровой эндоскопический аппарат, позволяющий безоперационно удалять камни из печени. Кроме того, учреждение стало обладателем операционного рентген аппарата, благодаря которому можно проводить очень сложные операционные вмешательства. «Мы сегодня оснащены, а значит, вооружены очень хорошо. Конечно же, нам хотелось бы расширить свои возможности: необходимо обновить КТ аппарат. Вопрос этот уже поддержан Минздравом», - прокомментировал руководитель РКБ №2 Ибрагим Магомедов.

В самом стационаре сейчас идет дезинфекционная обработка, а обновленная регистратура готова к приему пациентов: она значительно расширила свою площадку, за счет чего в том числе созданы условия для записи посетителей без очередей. Обустройство произведено по программе «Бережливая поликлиника». Более того, в медучреждении начата работа по переводу всех медицинских данных, в том числе историй болезни пациентов, в электронный вид.

Положительно оценив преобразования, Артём Здунов от имени Главы республики Владимира Васильева поблагодарил медиков за труд и поздравил их с праздником: «Огромная работа была проведена. Свыше 10 тысяч медработников приняло участие в борьбе с COVID-19. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы оснастить наши медучреждения. Если в 2017 году на капвложения ничего не выделялось, то в этом году средства на эти цели выделены значительные. То же самое по лекарственным препаратам. Мы в шесть раз нарастили объем лекарств по сравнению с 2017 годом. Это же касается медоборудования. Мы только от вас можем узнать, что реально необходимо. Президент РФ особое внимание придает медобслуживанию каждого ветерана ВОВ и старшего поколения. Поэтому для нас важное значение имеет ваше учреждение. Большое спасибо за самоотверженный труд. Владимир Абдуалиевич каждого из вас отметил благодарностью. Я желаю вам и вашим семьям здоровья, нам бы очень хотелось, чтобы мир и добро царили в ваших домах!», - пожелал премьер-министр региона медицинским работникам.

Слова поздравления передал от лица парламента и председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев.