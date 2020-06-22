Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов побывал сегодня, 20 июня, в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Здесь он встретился с коллективом, выслушал проблемные вопросы и пожелания, осмотрел корпусы медучреждения, в том числе и отделения, где до недавнего времени проходили лечение больные COVID-19.

Сегодня больница полностью перешла к работе в обычном режиме и производит как госпитализацию по скорой помощи, так и плановую. Болеющих коронавирусной инфекцией в учреждении уже не осталось, ранее же было перепрофилировано 392 койки и принято 1580 пациентов. При этом, по словам главврача РКБ Магомеда Иманалиева, в случае необходимости больница готова в экстренном порядке вновь развернуть койко-места – не менее 60 сразу, а затем и перепрофилироваться полностью.

Говоря об оснащенности медучреждения, его руководитель сообщил, что имеющийся в больнице МРТ-аппарат работает с 2012 года и ежегодно производит более 8 тысяч медицинских обследований. А недавно был построен отдельный корпус для КТ-диагностики. В ближайшее время больница ожидает установку и такого важного для проведения современной диагностики аппарата, как МСКТ, а также новую рентгенологическую установку. Диагностическая лаборатория полностью оснащена и проводит все необходимые, даже самые сложные, исследования, работает баклаборатория.

В целом в больнице функционируют кардиологическое, терапевтическое, хирургическое, неврологическое, инфарктное и реабилитационное отделения.

«Я должен сказать, что за последние два года мы получили то, что не получали никогда. Больница преобразилась. Практически мы по эндоскопии, хирургии, сосудистой программе, нейрохирургии находимся на одном уровне с ведущими медучреждениями страны. Хирургическая служба республики признана лучшей на Северном Кавказе, а по России находится на 7 месте. В целом оборудованием мы обеспечены и в состоянии работать», - дал разъяснения главный врач учреждения.

Артём Здунов поинтересовался кадровой составляющей РКБ, на что Магомед Иманалиев перечислил тех специалистов, в которых сегодня у РКБ есть необходимость. Среди них анастезиологи, реаниматологи, нейрохирурги. Премьер-министр заметил, что Правительством региона в федеральный центр направлена соответствующая заявка на увеличение квоты по некоторым медицинским специальностям. Кроме того, уже сейчас дагестанские медики за счет средств регионального ФОМСа проходят профессиональную переподготовку.

Отдельное внимание глава кабмина обратил на необходимость обновления не только медоборудования, но и таких составляющих, которые обеспечивают качественное медицинское обслуживание, как пищеблок, прачечная. Премьер-министр поручил Минздраву РД проработать вопрос обустройства этих участков больницы. Поддержка, сказал он, будет оказана.

Также обсудили вопрос строительства нового корпуса РКБ с учетом роста населения республики. Проект, предлагаемый руководством медучреждения, будет взят в работу уже в ближайшее время.

Поговорив с медиками, Артём Здунов поздравил их с наступающим профессиональным праздником: «Сегодня утром я беседовал с Главой республики, он каждого из вас отметил благодарностью за труд. Я же хочу выразить слова признания за самоотверженность, доброту и внимание ко всем нам, к тем, кто попадает в больницу, пожелать счастья вам и вашим близким. Мы всегда открыты для диалога. Будем стараться максимально улучшать как условия работы медиков, так и качество медицинского обслуживания населения», - подчеркнул премьер-министр.