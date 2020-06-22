Обращение Главы Республики Дагестан В.А. Васильева ко Дню памяти и скорби

Уважаемые дагестанцы! Сегодня одна из самых драматических и героических дат в истории России. 22 июня 1941 года враг вероломно напал на нашу Родину, началась Великая Отечественная война.

Из поколения в поколение передается священная народная память о жертвенном подвиге наших старших, освободивших ценой тяжелейших, невосполнимых потерь родную землю и разгромивших фашизм.

75 лет назад отцы и деды добились Победы, которая навсегда останется для нас вершиной мужества и героизма, примером стойкости и сплоченности. 180 тысяч дагестанцев ушли на фронт, более половины не вернулись, отдав свои жизни ради нашего мирного будущего.

Великий Расул Гамзатов передал нам их назидание в своих стихах:

Все то, что мы в окопах защищали

Иль возвращали, кинувшись в прорыв,

Беречь и защищать вам завещали,

Единственные жизни положив.

Мы обязаны беречь свою Родину, передавать детям и внукам благодарную память о подвигах великих предков, говорить правду о войне, не позволяя никому перекраивать историю.

И пока жива эта народная память, любым угрозам нашей Отчизне будет дан достойный отпор, как в 1999 году, когда потомки, следуя примеру старших, защитили Дагестан и Россию, помогли всей стране сплотиться и победить!

Желаю нашим ветеранам мира и добра, крепкого здоровья и благополучия.