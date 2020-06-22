ЗАМАНА - В Буйнакском районе открыт памятник героям ВОВ

В Буйнакском районе открыт памятник героям ВОВ

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22 июня, 2020. Понедельник 08:26
В Буйнакском районе открыт памятник героям ВОВ

В селе Нижний Дженгутай прошло открытие обновленного памятника 390 воинам-односельчанам, которые во время Великой Отечественной Войны пошли на фронт и назад не вернулись. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».

В Буйнакском районе открыт памятник героям ВОВ
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Памятник был реконструирован по личному поручению главы Буйнакского района Камиля Изиева именно в этом году – Год Памяти и Славы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: глава района Камиль Изиев, депутатский корпус муниципалитета, председатель Совета ветеранов района Абдулла Магомедов и др.

Работники культуры муниципалитета вместе с коллективом школы подготовили красочный концерт.

Камиль Изиев подчеркнул, что на памятнике увековечено имя его славного деда, который в годы страшной войны,сражаясь со свирепствующими фашистами, пал смертью храбрых и похоронен в городе Вена. Поэтому этот монумент станет непрестанным напоминанием о героическом прошлом наших славных соотечественников.

Вот что сказал сам Камиль Изиев, выступая перед собравшимися:  «Открытие памятника – особо значимое событие в жизни всего нашего района. Наш долг и долг будущих поколений сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях».

По его словам, мы не имеем права стереть из памяти то мужество и стойкость, ту отвагу и патриотизм, которую проявили наши земляки – наши герои.

После возложения цветов к подножию монумента, провели Минуту молчания.

 

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