ЗАМАНА - Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

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21 июня, 2020. Воскресенье 15:14
Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников

В канун Дня медицинского работника Глава Республики Дагестан Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, – всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией (СOVID-19).

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медицинских работников
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Отмечается, что дагестанские медики, не щадя своих сил, не видя родных и близких, день и ночь сражались за жизни своих земляков. Сражались, как на передовой. И победили! Коварный вирус отступил благодаря «людям в белых халатах» (и «в белых комбинезонах»!), чей высокий профессионализм, мужество и самоотверженность признали и не раз подчеркивали их коллеги из Москвы, других российских регионов.

Медаль «За доблестный труд» получат 7 человек, Почётную Грамоту Республики Дагестан» — 42 человека, почётного звания «Заслуженный врач Республики Дагестан» удостоены 128 человек, почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан » – еще 41 человек. Памятными именными часами поощрены 15 человек. Благодарностью Главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медработников.

В канун Дня медицинского работника Глава Республики Дагестан Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, – всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией (СOVID-19).

Отмечается, что дагестанские медики, не щадя своих сил, не видя родных и близких, день и ночь сражались за жизни своих земляков. Сражались, как на передовой. И победили! Коварный вирус отступил благодаря «людям в белых халатах» (и «в белых комбинезонах»!), чей высокий профессионализм, мужество и самоотверженность признали и не раз подчеркивали их коллеги из Москвы, других российских регионов.

Медаль «За доблестный труд» получат 7 человек, Почётную Грамоту Республики Дагестан» — 42 человека, почётного звания «Заслуженный врач Республики Дагестан» удостоены 128 человек, почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан » – еще 41 человек. Памятными именными часами поощрены 15 человек. Благодарностью Главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медработников.

 

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