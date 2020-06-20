Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ

Цель образовательного, эколого-просветительского проекта «ЭКОТРОПиЯ» – сохранение уникального биотопа озера Горенжо в Казбековском районе. Социальная значимость проекта​ очевидна – флора и фауна местного озера​ разнообразна и требует охраны. На берегах ​озера произрастает большое количество редких и лекарственных растений, а в самом озере водится Кавказский обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris Iantzi) – реликтовый, эндемичный для Кавказа подвид, находящийся под угрозой исчезновения и занесённый в Красную книгу РД.

«В последние годы в республике стал активно развиваться внутренний туризм, и берег озера Горенжо стал популярным местом отдыха. К сожалению, многим людям свойственна беспечность, они жгут костры, рубят деревья и кустарники, вытаптывают траву. За последние несколько лет состояние озера значительно ухудшилось, ​берег время от времени приходится очищать от​ твердых бытовых отходов, которые неизбежно попадают в воду и загрязняют ее, что создает риск ​потерять уникальный биотоп. Разовые экологические акции, проводимые время от времени силами администрации Казбековского района, педагогов и учащихся Дылымской гимназии, не являются достаточно эффективным способом решения проблемы, - рассказала руководитель проекта, советник ректора Дагестанского института развития образования и учредитель Клуба лучших учителей Дагестана Эльвира Сайпуева. - Мы хотим, чтобы об этой проблеме узнали, как можно больше людей. Не просто узнали, но и задумались».

Реализацией проекта педагоги рассчитывают решить сразу несколько основных задач, от очистки берега озера от твердых бытовых отходов до создания учебной экологической тропы для школьников и формирования «экологического класса» для учебных занятий на природе в формате «field study». Для проведения экскурсионных занятий внеурочной деятельности по общекультурному направлению будет разработан специальный учебно-методический комплекс. Планируется также закладка аптекарского огорода для нужд местного населения.