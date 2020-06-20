Мобильный «Кванториум» – это передвижная автомобильная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по программам инженерной направленности.
Деятельность передвижного «Кванториума» будет способствовать организации инновационной проектной деятельности в образовательных организациях республики, расположенных в сельской и труднодоступных местностях.
Приобретение мобильного технопарка стало возможным благодаря победе Минобрнауки РД в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление грантов в рамках реализации нацпроекта «Образование».
«Кванториум пользуется большой популярностью у наших школьников, но доступен он только для городских учащихся. С появлением мобильного технопарка мы сможем охватить инновационным обучением школьников и в сельской местности. Очень важно обеспечить равные возможности обучения для всех детей. К 2024 году мы планируем закупить дополнительно еще три мобильных технопарка», - поделилась вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.
Образовательные программы мобильного технопарка направлены на освоение школьниками предметных (hardskills) и гибких (softskills) компетенций. Занятия будут проходить в сетевой форме по направлениям: «Технология», «Программирование/Виртуальная и дополненная реальность», «Промышленная робототехника/Промышленный дизайн» и «Гео/Аэро».
Основной период деятельности передвижной лаборатории приходится на учебный год. Во время летних каникул мобильный технопарк будет участвовать в реализации инженерных и профильных смен в летних оздоровительно-образовательных лагерях.
В данный момент Малая академия наук РД, которая будет руководить работой мобильного технопарка, ведет набор специалистов научно-технической сферы в качестве штатных педагогов.