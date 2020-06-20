Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

Одной из мер социальной поддержки граждан России в период пандемии коронавирусной инфекции стало увеличение пособия по безработице в размере МРОТ гражданам, лишившимся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированным в качестве безработных. Так, согласно постановлению Правительства РФ, с апреля по июнь текущего года пособие по безработице в размере 12130 рублей в Республике Дагестан назначено 26,9 тысячам граждан признанным безработными после 1 марта 2020 года.

Еще одной мерой предназначенной для граждан признанных безработными после 1 марта 2020 года из-за распространения инфекции, стала выплата в размере 3 000 рублей из расчета на каждого ребенка до 18 лет одному из родителей. В Республике Дагестан увеличение пособия по безработице с учетом иждивенцев, произведено 2,9 тысячам граждан признанных безработными после 1 марта 2020 года.

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в данное время производится перерасчет минимального размера пособия по безработице согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июня 2020 года №844, предусматривающего увеличение минимальной величины пособия по безработице с 1500 рублей до 4500 рублей на период май-июль 2020 года.

Согласно Постановлению №844 предусматривающему также увеличение пособия по безработице всем категориям граждан, имеющим детей до 18 лет из расчета 3000 рублей на каждого ребенка, в настоящее время Министерством труда Дагестана проводится работа по уточнению количества детей, находящихся на иждивении у безработных граждан, состоящих на учете в органах занятости населения.