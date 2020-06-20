ЗАМАНА - Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

Автор
20 июня, 2020. Суббота 12:57
Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

Одной из мер социальной поддержки граждан России в период пандемии коронавирусной инфекции стало увеличение пособия по безработице в размере МРОТ гражданам, лишившимся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированным в качестве безработных. Так, согласно постановлению Правительства РФ, с апреля по июнь текущего года пособие по безработице в размере 12130 рублей в Республике Дагестан назначено 26,9 тысячам граждан признанным безработными после 1 марта 2020 года.

Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения
Информация

Еще одной мерой предназначенной для граждан признанных безработными после 1 марта 2020 года из-за распространения инфекции, стала выплата в размере 3 000 рублей из расчета на каждого ребенка до 18 лет одному из родителей. В Республике Дагестан увеличение пособия по безработице с учетом иждивенцев, произведено 2,9 тысячам граждан признанных безработными после 1 марта 2020 года.

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в данное время производится перерасчет минимального размера пособия по безработице согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июня 2020 года №844, предусматривающего увеличение минимальной величины пособия по безработице с 1500 рублей до 4500 рублей на период май-июль 2020 года.

Согласно Постановлению №844 предусматривающему также увеличение пособия по безработице всем категориям граждан, имеющим детей до 18 лет из расчета 3000 рублей на каждого ребенка, в настоящее время Министерством труда Дагестана проводится работа по уточнению количества детей, находящихся на иждивении у безработных граждан, состоящих на учете в органах занятости населения.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top