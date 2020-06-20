Правительственную делегацию сопровождали руководитель ГКУ «Дирекция «Новострой» Али Алиев, заместитель главы администрации МО «Новолакский район» Гаджи Гаджиев, главы сельских поселений переселенческих сел и другие заинтересованные лица.
Отметим, что строительство идет по госпрограмме Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Так, в Новолакском районе в 2020 году появятся современные детские сады в населенных пунктах Дучи на 90 мест, Шушия на 90 мест и Гамиях на 140 мест.
На сегодня строительные работы на объекте будущего детсада в селе Дучи находятся на завершающей стадии. В остальных 2-х ДОУ подрядные организации выполняют работы по внутренней отделке зданий и благоустройству территории детских садов.
При этом особое внимание Заместитель Председателя Правительства Дагестана уделил качеству строящихся объектов, благоустройству и озеленению территорий данных детсадов. Представители подрядных организаций, занимающиеся строительством, пообещали сдать объекты не позже 1 сентября.
Также в рамках поездки делегация проинспектировала другие строительные объекты на территории переселенческих населенных пунктов. В ходе встречи были озвучены и ряд проблемных вопросов по переселению. Инсаф Хайруллин поручил подготовить информацию с указанием имеющихся проблем и подготовиться к проведению совещания с приглашением всех заинтересованных лиц.