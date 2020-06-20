Инсаф Хайруллин проинспектировал ход строительства детских садов в Новолакском районе

Заместитель Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин и советник Председателя Правительства РД Муса Мазанов совместно с начальником Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомедали Магомедалиевым проинспектировали строительство 3-х детских садов на 320 мест на переселенческой территории Новолакского района.

Правительственную делегацию сопровождали руководитель ГКУ «Дирекция «Новострой» Али Алиев, заместитель главы администрации МО «Новолакский район» Гаджи Гаджиев, главы сельских поселений переселенческих сел и другие заинтересованные лица.

Отметим, что строительство идет по госпрограмме Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Так, в Новолакском районе в 2020 году появятся современные детские сады в населенных пунктах Дучи на 90 мест, Шушия на 90 мест и Гамиях на 140 мест.

На сегодня строительные работы на объекте будущего детсада в селе Дучи находятся на завершающей стадии. В остальных 2-х ДОУ подрядные организации выполняют работы по внутренней отделке зданий и благоустройству территории детских садов.

При этом особое внимание Заместитель Председателя Правительства Дагестана уделил качеству строящихся объектов, благоустройству и озеленению территорий данных детсадов. Представители подрядных организаций, занимающиеся строительством, пообещали сдать объекты не позже 1 сентября.

Также в рамках поездки делегация проинспектировала другие строительные объекты на территории переселенческих населенных пунктов. В ходе встречи были озвучены и ряд проблемных вопросов по переселению. Инсаф Хайруллин поручил подготовить информацию с указанием имеющихся проблем и подготовиться к проведению совещания с приглашением всех заинтересованных лиц.