В пятницу, 19 июня, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов ознакомился с работой ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» в с. Ботаюрт Хасавюртовского района.

В поездке премьер-министра республики сопровождали заместитель главы кабинета министров Инсаф Хайруллин, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов, генеральный директор предприятия Шамиль Джамалов.

В ходе посещения птицекомплекса делегация ознакомилась с работой коптильного, убойного и разделочного цехов, а также цеха глубокой переработки мяса птицы. В ходе осмотра Артём Здунов осмотрел камеру охлаждения и современную линию по разделке тушек, которая была закуплена в Нидерландах и установлена на предприятии.

В рамках обхода Абзагир Гусейнов и Шамиль Джамалов рассказали, что на предприятии реализованы самые современные технические и технологические наработки с полным циклом производства.

На сегодняшний день «Батыр-бройлер» выпускает тушки птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия, всего более 100 наименований. На предприятии установлено современное высокотехнологичное оборудование из Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Польши. Его проектная мощность составляет до 20 тыс. тонн мяса птицы в год.

Глава Минсельхозпрода РД напомнил, что «Батыр-Бройлер» получил государственную поддержку в виде возмещения части затрат из республиканского бюджета на установленное технологическое оборудование в размере более 33 млн рублей.

«Компания активно инвестирует в собственное производство. На сегодняшний день инвестировано в создание данного производства более 850 млн рублей, планы на ближайшие два года – это еще 400 млн рублей инвестиций в логистику, в увеличение мощностей производства. Компания намерена довести ежегодные объемы производства мяса с нынешних 5 тыс. тонн до 15 тыс. тонн. Предприятие располагает одним из крупнейших на юге страны инкубационных цехов мощностью более 15 млн штук яиц в год, поставляет суточных цыплят в более чем 20 регионов России. В целом, «Батыр-бройлер» намерен обеспечить дагестанский рынок качественной продукцией, так как наш регион пока обеспечен собственным мясом птицы только на 60%», – рассказал министр.

Было отмечено, что на предприятии продолжается реализация инновационного проекта по организации производства и переработки 15 тыс. тон мяса птицы в год общей стоимостью 1,36 млрд рублей. В рамках первого этапа проекта уже завершено строительство инкубационной станции с установкой инкубаторов голландского производства мощностью 15 млн суточных цыплят в год, проведена реконструкция и модернизация шести старых и строительство четырех новых птичников общей мощностью выращивания 2,5 млн цыплят в год, закончено строительство убойного цеха проектной мощностью 20 тыс. тонн мяса в год, цеха глубокой переработки мощностью 3,5 тонны в смену, комбикормового завода мощностью 2 тонны в час, а также подводящих инженерных коммуникаций и очистных сооружений, трансформаторной подстанции общей мощностью 2 МВт. Также немаловажно, что предприятием построен завод по переработке биологических отходов мощностью 5 тыс. тонн в год, что позволяет получать мясокостную муку высокого качества.

Компанией создано более 90 рабочих мест.

Особой гордостью предприятия является промышленное производство на выгуле мяса птицы французской породы «Хубборд». Отличительной особенностью такой продукции является тот факт, что птица содержится 90 дней на вольных условиях и питается чистым зерном. Эта продукция премиум-класса и аналогичный проект стал первым в России. С сетевой компанией «Азбука вкуса» в г. Москве уже прорабатываются вопросы поставок продукции.

В планах компании строительство еще 16 птичников для выращивания бройлеров, реконструкция одного и строительство четырех новых птичников для выращивания птицы французской породы «Хубборд», модернизация убойного цеха с доведением мощностей до 10 тонн в сутки, строительство комбикормового завода. Реализация всех этих инициатив позволит создать дополнительно более 150 рабочих мест и обеспечить отчисления в виде налогов в сумме более 100 млн рублей.

Добавим, что в настоящее время основная часть продукции «Батыр-бройлер» сбывается на территории Дагестана. При этом география поставок также охватывает Москву, Астрахань, Ростов, Саратов, Тверь и даже Владивосток. Предприятие также намерено развивать экспорт птицеводческой продукции. Сегодня на заключительной стадии находятся переговоры с партнерами из Азербайджана и Казахстана. Интерес к дагестанской продукции также проявляют предприниматели из Китая, ОАЭ и Марокко.

По итогам осмотра мощностей предприятия Артём Здунов поручил Минсельхозпроду Дагестана продолжить оказывать компании государственную поддержку. Премьер-министр отметил, что «Батыр-бройлер» оправдывает все вложения, компания дает реальный результат, который налицо. Председатель Правительства выразил уверенность, что предприятие сможет конкурировать на рынке практически с любой компанией отрасли.

Также руководство «Батыр-бройлер» обратилось к властям республики с просьбой асфальтировать дорогу, ведущую к комплексу. В этой связи Артём Здунов заверил, что данный вопрос будет проработан с профильными ведомствами.