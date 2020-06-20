На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

На Едином портале госуслуг запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн» . С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

«В рамках суперсервиса пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период», - отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Суперсервис позволяет:

выбрать вузы для поступления;

направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;

узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;

отслеживать свое место в конкурсных списках;

управлять согласием на зачисление;

внести изменения в заявление;

узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.

Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.