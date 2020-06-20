ЗАМАНА - На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

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20 июня, 2020. Суббота 12:24
На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

На Едином портале госуслуг запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

На Госуслугах запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Информация

«В рамках суперсервиса пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период», - отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Суперсервис позволяет:

  • выбрать вузы для поступления;
  • направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;
  • узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;
  • отслеживать свое место в конкурсных списках;
  • управлять согласием на зачисление;
  • внести изменения в заявление;
  • узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет. 

Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.

 

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