Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

На сегодня работы на этапе завершения, здание уже возведено, а на кровле появилась надпись: «Армия России – жителям Дагестана». В настоящее время ведутся работы по асфальтированию подъездных путей к будущему многофункциональному медицинскому центру. Выполняются внутренняя установка сантехнических приборов и устройств, оклейка аппликации. Завершены работы по обвязке вентиляционного оборудования и монтаж внутренних блоков кондиционирования сплит-систем. Проводится монтаж подвесного каркаса потолка. Полностью выполнен монтаж окон. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно на строительстве больницы задействованы 400 рабочих и 50 единиц спецтехники. Стоит отметить, что медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. ⠀ Больница займет 5250 квадратных метров. Это большая территория высоких технологий и продуманных решений с четким разделением «чистой» и «красной» зон». Напомним, что подобные медцентры появятся в трех города республики – Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Уже к концу июня предполагается начать их работу.