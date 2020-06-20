ЗАМАНА - Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

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20 июня, 2020. Суббота 11:59
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы на площадке по возведению многофункционального медицинского центра, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы в Дербенте по возведению многофункционального медцентра
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На сегодня работы на этапе завершения, здание уже возведено, а на кровле появилась надпись: «Армия России – жителям Дагестана». В настоящее время ведутся работы по асфальтированию подъездных путей к будущему многофункциональному медицинскому центру. Выполняются внутренняя установка сантехнических приборов и устройств, оклейка аппликации. Завершены работы по обвязке вентиляционного оборудования и монтаж внутренних блоков кондиционирования сплит-систем. Проводится монтаж подвесного каркаса потолка. Полностью выполнен монтаж окон. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно на строительстве больницы задействованы 400 рабочих и 50 единиц спецтехники. Стоит отметить, что медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. ⠀ Больница займет 5250 квадратных метров. Это большая территория высоких технологий и продуманных решений с четким разделением «чистой» и «красной» зон». Напомним, что подобные медцентры появятся в трех города республики – Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. Уже к концу июня предполагается начать их работу.

 

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