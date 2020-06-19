Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016 года.

Мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче-2019 прошли в 1500 муниципальных районах страны и областных центрах, в том числе в них приняли участие около 3,5 миллионов школьников, около 350 средне-специальных и высших учебных образовательных учреждений, более 100 000 детей дошкольного возраста. В 2020 году #ВместеЯрче исполняется 5 лет.

С 1 по 27 сентября 2020 г. в крупных городах, областных и муниципальных центрах Фестиваль состоится в формате масштабных праздников для всей семьи с вовлечением руководителей органов власти, компаний, молодежных организаций, деятелей науки и культуры.

С августа по октябрь 2020 г. состоится социальная кампания #ВместеЯрче в поддержку фестиваля: тематические уроки и неделя энергосбережения в образовательных учреждениях, региональные и Всероссийские творческие и научно-исследовательские конкурсы, тематические квесты, тематические смены в региональных и Всероссийских детских лагерях, Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче», Всероссийская акция – Молодежное производственное совещание «Диалог на равных», просветительские и благотворительные акции и мероприятия.

16 октября пройдет Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» во всех школах России при поддержке Минпросвещения России и Минэнерго России.

17 октября на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2020» в г. Москве пройдет тематический Молодежный день #ВместеЯрче.

#ВместеЯрче объединяет страны ЕАЭС: фестиваль проходит в России, Армении, Киргизии, Казахстане. Мероприятия #ВместеЯрче включены в программу российского председательства БРИКС в 2020 году и пройдут в октябре текущего года в Москве и Саранске.

Подробная информация размещена на главной странице сайта фестиваля https://вместеярче.рф .