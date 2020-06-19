ПФР о специальной выплате волонтерам

Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797 «Об утверждении Правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797) поручил отделениям ПФР обеспечить консультирование и представление справочной информации для граждан, которые потенциально могут обратиться за специальной ежемесячной выплатой, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797, в том числе сведений:

о круге заявителей, имеющих право на специальную выплату;

об условиях предоставления специальной выплаты (наличие информации о гражданине в Реестре граждан, принявших на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Реестр); периода сопровождаемого (временного) проживания не менее 7 календарных дней в календарном месяце);

о порядке формирования Реестра и органе, уполномоченном на его формирование и утверждение;

о размере специальной выплаты;

о порядке расчета специальной выплаты;

о способах подачи заявления о предоставлении специальной выплаты;

о контактных телефонах уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации для получения требуемой для граждан информации.