Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797 «Об утверждении Правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797) поручил отделениям ПФР обеспечить консультирование и представление справочной информации для граждан, которые потенциально могут обратиться за специальной ежемесячной выплатой, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797, в том числе сведений:
о круге заявителей, имеющих право на специальную выплату;
об условиях предоставления специальной выплаты (наличие информации о гражданине в Реестре граждан, принявших на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Реестр); периода сопровождаемого (временного) проживания не менее 7 календарных дней в календарном месяце);
о порядке формирования Реестра и органе, уполномоченном на его формирование и утверждение;
о размере специальной выплаты;
о порядке расчета специальной выплаты;
о способах подачи заявления о предоставлении специальной выплаты;
о контактных телефонах уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации для получения требуемой для граждан информации.