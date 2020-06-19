Партнерами проекта являются МКОУ «Дылымская гимназия имени Махмуда Салимгереева» и МБУ "Единый информационный центр Казбековского района". Организационная поддержка осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, а также администрацией Казбековского района.
Социальная значимость проекта очевидна. Селение Дылым находится в непосредственной близости от уникального озера Горенжо, флора и фауна которого разнообразна и требует охраны. По берегам озера можно найти большое количество лекарственных растений. В озере Горенжо водится эндемичный вид – Кавказский обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris Iantzi. Это реликтовый, эндемичный для Кавказа подвид, находящийся под угрозой исчезновения и занесённый в Красную книгу РД. Еще в 2017 году проблема сохранения экосистемы озера Горенжо не стояла так остро. В последние годы в связи с развитием внутреннего туризма в Республике Дагестан, берег озера стал популярной территорией для пикника. Отдыхающие со свойственной им беспечностью жгли костры, рубили деревья и кустарники, вытаптывали траву. Так, в последние несколько лет состояние озера значительно ухудшилось, берег время от времени приходиться очищать от твердых бытовых отходов, которые неизбежно попадают в воду и загрязняют ее, что создает риск потерять уникальный биотоп. Разовые экологические акции, проводимые время от времени силами администрации Казбековского района, педагогов и учащихся Дылымской гимназии, не являются достаточно эффективным способом решения проблемы.
«Именно это и определяет актуальность проекта "ЭКОТРОПиЯ", который предполагает решить несколько основных задач, начиная с очистки берега озера от ТБО, продолжая созданием учебной экологической тропы для учащихся 1-4 и 5-8 классов МКОУ «Дылымская гимназия «имени Махмуда Салимгереева». Педагоги получат разработанный командой проекта УМК для проведения экскурсионных занятий внеурочной деятельности по общекультурному направлению. Планируется закладка аптекарского огорода для нужд местного населения», — рассказала руководитель проекта , советник ректора ДИРО, кандидат биологических наук, доцент, профессор РАЕ Эльвира Сайпуева, которая помимо прочего является одним из учредителей Клуба лучших учителей Дагестана.
«В итоге, вместо замусоренного берега уникального озера в результате успешной реализации проекта мы получим учебную экотропу, на которой будут проводиться уроки — экскурсии. Реализация данного проекта, безусловно, приведет к повышению социальной активности и экологической сознательности жителей и гостей Казбековского района», — сказал глава района Гаджимурад Мусаев, пообещав оказать полную поддержку в таком важном деле.