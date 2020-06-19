ЗАМАНА - Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана

Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана

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19 июня, 2020. Пятница 15:56
Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов накануне принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи у заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.
Глава Росрыболовства положительно оценил проводимую работу по развитию рыбной отрасли Дагестана
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Обсуждались вопросы развития рыбной отрасли на территории Республики Дагестан. В мероприятии также принял участие министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев.

В рамках реализации системных мер, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса республики, периодически возникают вопросы, требующие решения с участием федеральных органов исполнительной власти. Во исполнение поручения Главы РД Владимира Васильева сегодня были подняты именно такие актуальные вопросы.

В ходе совещания обсудили темы развития килечного промысла на Каспии и организации переработки рыбы на территории республики. Особый акцент был сделан на необходимости внесения ряда изменений в Правила рыболовства, а также на выработке мер по сохранению Аракумских и Нижне-Терских нерестово-вырастных водоемов. Илья Шестаков дал положительную оценку проводимой в рыбной отрасли республики работе и выразил готовность оказать всемерную поддержку в решении возникающих проблемных вопросов.

Руководитель федерального ведомства обозначил приоритеты, на которые следует обратить особое внимание, высказал ряд пожеланий по совершенствованию региональной политики в части возрождения рыбохозяйственного комплекса, указал на актуальность стимулирования развития прудового рыбоводства, где у республики имеется незадействованный огромный потенциал.

 

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