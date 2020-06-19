Артём Здунов распорядился сдать детский сад в Буйнакске к 1 сентября
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 15:26
Председатель Правительства РД Артём Здунов, сегодня, 18 июня, в рамках рабочей поездки в Буйнакск ознакомился со строительством нового детского сада на ул. Али - Клыча на 60 мест.
Во время осмотра объекта застройщик рассказал, что он находится в высокой степени готовности, все сети завершены, внутренние работы на финишной стадии отделки. Готов забор, идёт благоустройство территории.
Кроме того, Председателю Правительства РД сообщили, что крайняя дата сдачи объекта конец сентября, так как в детском саду планируется дополнительно установить пожарную ёмкость и ёмкость для технического обеспечения водой. После обсуждения ситуации застройщик пообещал Артёму Здунову сдать детский сад к 1 сентября.
По завершению обхода, Премьер республиканского Правительства рекомендовал муниципальным властям уже сейчас заняться поиском земель для строительства социальных учреждений в следующем году, так как действие соответствующих программ в этом году не заканчивается.
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