Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух

Председатель Правительства РД Артём Здунов, 18 июня, посетил селение Кафыр-Кумух Буйнакского района в рамках рабочей поездки.

Основной целью поездки была площадка, на которой идёт строительство детского сада на 120 мест. В настоящее время идут земляные работы и устройство фундамента, в конце текущего года на этом месте откроет свои двери современный детский сад.

Артём Здунов также обсудил с главой Буйнакского района Камилём Изиевым ряд социальных вопросов. В частности, была затронута тема нехватки в районе мест в детских дошкольных учреждениях. Премьера республиканского Правительства проинформировали, что очередь в детские сады составляет по Буйнакскому району 6 тысяч детей, при этом есть села, где нет детских садов, там даже не формируется очередь.

В этой связи Камиль Изиев обратился с просьбой о строительстве дополнительных детских садов, отметив, что район располагает свободными землями для этих целей. Артём Здунов дал установку подготовить на его имя письма с соответствующими предложениями.

Кроме того, Камиль Изиев обратился с просьбой оказать помощь с обустройством футбольного поля в Кафыр-Кумухе. Само поле в селении есть, но нет душевых, трибун и раздевалок. Информация была принята к сведению.