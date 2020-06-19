ЗАМАНА - Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух

Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух

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19 июня, 2020. Пятница 15:06
Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух
Председатель Правительства РД Артём Здунов, 18 июня, посетил селение Кафыр-Кумух Буйнакского района в рамках рабочей поездки.
Современный детский сад появится в этом году в селении Кафыр-Кумух
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Основной целью поездки была площадка, на которой идёт строительство детского сада на 120 мест. В настоящее время идут земляные работы и устройство фундамента, в конце текущего года на этом месте откроет свои двери современный детский сад.   
 
Артём Здунов также обсудил с главой Буйнакского района Камилём  Изиевым ряд социальных вопросов. В частности, была затронута тема нехватки в районе мест в детских дошкольных учреждениях. Премьера республиканского Правительства проинформировали, что очередь в детские сады составляет по Буйнакскому району  6 тысяч детей, при этом есть села, где нет детских садов, там даже не формируется очередь.  
В этой связи Камиль Изиев обратился с просьбой о строительстве дополнительных детских садов, отметив, что район располагает свободными  землями для этих целей. Артём Здунов дал установку подготовить на его имя письма с соответствующими предложениями.
 
Кроме того, Камиль Изиев обратился с просьбой оказать  помощь с обустройством футбольного поля в Кафыр-Кумухе.  Само поле в селении есть, но нет душевых, трибун и раздевалок.  Информация была принята к сведению.

 

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