Председатель Правительства РД ознакомился с ходом строительства детского сада на 250 мест в Буйнакске

Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов сегодня, 18 июня, в рамках рабочей поездки в г. Буйнакск ознакомился с ходом строительства нового детского сада на 250 мест.

Объект планируется сдать в конце текущего года, общая площадь основного здания 4702 м2. На данный момент выполнены земляные работы на 70%, работы по устройству фундамента – на 30%.

После осмотра Артём Здунов поинтересовался, какая необходима помощь в части организации работы. Со своей стороны представители подрядчика отметили, что следует увеличить количество работников, так как работать сегодня должно порядка 30 человек, но задействовано меньше половины от этого количества. Председатель Правительства РД призвал своевременно озвучивать имеющиеся проблемные вопросы, чтобы помочь в их решении.

Как отмечалось, в последующем максимальное количество рабочих достигнет 140 человек. Артём Здунов призвал акцентировать внимание на привлечении местных рабочих. Было отмечено, что, за исключением монолитчиков, остальные специалисты будут наниматься из числа буйнакцев. В этой связи премьер призвал главу Буйнакска Исламудина Нургудаева помочь с привлечением рабочих. Заверив в том, что информация будет доведена до буйнакцев, Нургудаев добавил, что в городе очень много желающих работать, тем более, объект строится для маленьких горожан.

Завершая обход, Артём Здунов сказал, что через месяц вновь проинспектирует объект.