Премьер-министр Дагестана Артём Здунов посетил сегодня, 18 июня, Буйнакскую обувную фабрику.

Здесь глава дагестанского кабмина ознакомился с действующим производством и обсудил с руководством компании, которая на рынке обувной отрасли уже почти 10 лет, перспективы дальнейшего развития и поддержки.

В настоящее время на предприятии трудится 60 обувщиков со среднемесячной заработной платой 25 тыс.руб. За минувший год объемы пр оизводства, основное направление которого – гражданская модельная обувь, составили 577 млн руб.

Сегодня фабрика планирует расширение как технологических процессов, так и территориальное.

Компанией реализуются инвестпроекты не только в Буйнакске, но и в Махачкале, открываются сопутствующие производства подошвы, пресс-форм для подошвы и прямого литья обуви и производства сырья для подошвы. В том числе намечено расширение производственных площадей и за счет получения статуса резидента ТОСЭР в г.Каспийск. Определенные производственные процессы предприниматели планируют запустить не на площадках фабрики, а привлекая к этому жителей сельских территорий, где будут открываться пошивочные цеха, выпускающие для фабрики заготовки.

Уже в ближайшее время, по словам гендиректора предприятия Исмаила Мамедова, на фабрике в Буйнакске будет установлено итальянское оборудование по производству пресс-форм для литья подошвы.

«Аналогичных производств в России нет. Совсем скоро к нам прибудут специалисты из Италии для монтажа и запуска оборудования, а также обучения персонала. Таким образом, мы хотим организовать весь цикл производства обуви на одной площадке. Это даст около 150 дополнительных рабочих мест, а также позволит производить военную обувь методом прямого литья», - пояснил Мамедов.

В настоящем предприятие плодотворно сотрудничает с такими поставщиками, как ОАО «Искож», ООО «ФурнитурРу», ООО «Рязанская кожа», а среди основных покупателей продукции – такие сети, как «Зенден», «Тофа», «Респект» и другие. Фактически же фабричная обувь представлена во всех регионах России.

В ходе знакомства с работой предприятия Артём Здунов обсудил с бизнесменами проблемные вопросы, возникающие в процессе деятельности. В условиях пандемии, как и многие другие производственники, обувщики столкнулись со сложностями пополнения оборотных средств по причине задержки готовой продукции на складах.

«Мы планируем продолжить работу, не без потерь, конечно, но выберемся. Главные вопросы для нас – это доработка законодательной базы, которая могла бы защитить российские бренды, выход из маркировки, чтобы мы могли быть более конкурентоспособны по отношению к импортным производителям. В нашей отрасли трудится много жителей республики, они кормят свои семьи, и поэтому хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание и помогли сохраниться. Для нас не страшно платить налоги, нас беспокоит то, что одни их платят, а другие – нет. Проблема в контрафакте, который мешает продвигать брендовую продукцию», - высказал озабоченность от имени всех представителей отрасли Исмаил Мамедов.

Говоря о расширении производства, Артём Здунов со своей стороны поручил коллегам проработать меры поддержки как в части предоставления площадок, так и преференций: «Муниципалитету в том числе необходимо подумать о выделении земельного участка, при этом зарегистрировав его как промышленную площадку, что даст возможность предприятию получать льготы. Поддержка должна быть ощутимая для отрасли в целом, учитывая, что она социально значима и перспективна», - уверен премьер-министр.

При этом было отмечено, что Минпромом республики совместно с представителями обувной отрасли Дагестана разрабатывается пакет мер поддержки, в том числе касающихся предоставления определенных льгот обувщикам, который в дальнейшем будет предложен на рассмотрение федеральным органам власти.