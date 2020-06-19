Рекомендации наблюдателям и представителям средств массовой информации

наблюдателям и представителям средств массовой информации, находящимся на участках для голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во избежание рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, для создания условий безопасности на участках для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации (далее - представители СМИ), присутствующим в помещениях для голосования или специально оборудованных местах для голосования (далее - помещения (места) для голосования), рекомендуется соблюдать нижеследующие правила поведения.

Рекомендации наблюдателям и представителям СМИ при нахождении в помещении (месте) для голосования

Наблюдатели и представители СМИ должны прибывать на участок для голосования с подтверждающими их статус документами, в том числе с документом, удостоверяющим личность, и необходимыми для работы индивидуальными письменными принадлежностями.

Перед проходом в помещение (место) для голосования придерживайтесь нанесенных специальных линий (указателей) движения, за которые не рекомендуется заходить при нахождении на предыдущей линии (у предыдущего указателя) другого человека. Соблюдайте безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми, которая должна составлять не менее 1,5-2 метров.

Перед проходом в помещение (место) для голосования в обязательном порядке пройдите температурный контроль. В случае выявления у вас повышенной температуры или иных признаков заболевания Вам может быть рекомендовано не посещать помещение (место) для голосования.

На входе в помещение (место) для голосования вытрите обувь о коврик с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой, обработайте руки антисептическими средствами, наденьте одноразовые маску и перчатки.

Предъявите члену участковой комиссии, осуществляющему регистрацию лиц, присутствующих при проведении голосования, документы, подтверждающие статус наблюдателя или представителя СМИ, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, заменяющий паспорт). Указанные документы рекомендуется показать самостоятельно в развернутом виде, не передавая их в руки члену комиссии.

С целью идентификации Вашей личности при предъявлении указанных выше документов необходимо кратковременно опустить маску.

В помещении (месте) для голосования участковая комиссия заранее определяет места расположения наблюдателей и представителей СМИ. Для соблюдения дистанции между людьми, находящимися в помещении (месте) для голосования, стулья, на которых размещаются наблюдатели и представители СМИ в течение дня голосования, должны располагаться на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга. На таком же расстоянии их рекомендуется размещать от входа (выхода) к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены комиссии, стационарных ящиков для голосования, кабин для голосования или иных специально оборудованных мест.

Находитесь в помещении (месте) для голосования в течение всего времени пребывания в перчатках и маске, меняя маску не реже 1 раза в 3 часа на новую.

В течение дня голосования рекомендуется регулярно мыть с мылом руки или проводить их обработку антисептическими средствами, а также производить измерение температуры.

При вынужденном передвижении по помещению (месту) для голосования, в случае необходимости обращения к председателю участковой комиссии или к лицу, его замещающему, соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров от находящихся рядом членов комиссии и участников голосования. В этих целях рекомендуется соблюдать специальную разметку (указатели), обозначенную для передвижения участников голосования по помещению (месту) для голосования.

Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров от людей, находящихся в помещении для голосования.

Используемые в течение дня гаджеты, фото- и видеотехнику рекомендуется регулярно протирать дезинфицирующими средствами.

При подготовке к выезду на участок для голосования съемочной группы для работы над телерепортажем целесообразно рекомендовать ее руководителю измерять температуру всем лицам из состава съемочной группы (журналистов, операторов, звукорежиссеров и др.) до выезда к месту голосования.

Категорически запрещается:

употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещении (месте) для голосования. Для приема пищи необходимо предусмотреть иное место;

рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении (месте) для голосования.

Рекомендации наблюдателям и представителям СМИ при проведении голосования вне помещения для голосования, а также на территории или в месте, оборудованном для проведения голосования

В случае если Вы осуществляете наблюдение при проведении голосования вне помещения для голосования, необходимо соблюдать указанные выше санитарные нормы: находиться при этом в маске и перчатках, а при необходимости и в одноразовом халате, регулярно проводить антисептическую обработку рук.

Соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров между Вами и всеми лицами, присутствующими при проведении голосования вне помещения для голосования.

Рекомендации наблюдателям и представителям СМИ

при осуществлении подсчета голосов участников голосования и установления итогов голосования

Наблюдение за подсчетом членами участковой комиссии голосов участников голосования осуществляйте в маске и перчатках.

При наблюдении за указанными процедурами соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров между всеми находящимися в помещении (месте) для голосования членами комиссии, наблюдателями, представителями СМИ.

При получении заверенной копии протокола об итогах голосования расписывайтесь в соответствующем реестре индивидуальной ручкой.

В случае возникновения необходимости воспользоваться в этом случае иной ручкой рекомендуется проводить ее дезинфекцию после каждого использования.