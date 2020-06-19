Постановление No 424принято в рамках выполнения мероприятий по обеспечению защиты здоровья населения и предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19).
Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 13:49
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.No 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее –ПостановлениеNo 424), в том числе отменяющее проведение поверки бытовых приборов учета в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.
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