Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.No 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее –ПостановлениеNo 424), в том числе отменяющее проведение поверки бытовых приборов учета в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.