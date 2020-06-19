ЗАМАНА - Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта

Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта

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19 июня, 2020. Пятница 13:49
Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует,  что 6  апреля 2020  года  вступило  в действие  Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  2  апреля  2020  г.No  424 «Об  особенностях  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее –ПостановлениеNo  424),  в  том  числе  отменяющее  проведение  поверки бытовых приборов учета в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.

Разъяснения о проверке бытовых приборов учёта
Информация

Постановление No  424принято  в рамках выполнения  мероприятий по обеспечению защиты здоровья населения и предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19).

 

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