ЗАМАНА - Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

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19 июня, 2020. Пятница 13:48
Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» приглашает жителей Республики Дагестан принять участие в своих проектах. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Международный фестиваль «От Винта!» приглашает к участию жителей Дагестана
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О фестивале «От Винта!»

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» (http://otwinta.com) проводится с 2005 года и действует под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.

В свое время фестиваль стал первым комплексным мероприятием по развитию детского научно-технического творчества и молодежного технологического предпринимательства в России. Сегодня это настоящая «витрина» проектов и практик для молодых конструкторов и разработчиков со всех регионов страны и из-за рубежа.

Участники в возрасте от 5 до 35 лет представляют свои идеи и проекты для различных отраслей промышленности. Фестиваль также проводится в рамках крупнейших российских и зарубежных форумов и выставок в России, Италии, Германии, Австрии, Польше, Словакии, Индии, Китае, Вьетнаме и др. странах. Фестиваль «От Винта!» проходит при поддержке Фонда развития промышленности, Координационного совета по развитию детского молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России, общероссийской организации «Офицеры России».

 

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