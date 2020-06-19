В Карабудахкентском районе обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

В администрации муниципалитета прошло совещание, на котором обсудили вопросы подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе МО.

В мероприятии приняли участие председатели участковых комиссий и главы поселений района.

Предваряя совещание, первый заместитель главы района Ахмед Гаджиев ознакомил присутствующих с повесткой дня. Он сказал, что в Основной закон страны вносятся серьезные поправки, которые должны изменить жизнь россиян в лучшую сторону.

Подробно о подготовке к голосованию рассказал председатель ТИК Карабудахкентского района Магомедсаид Алпанаев, который отметил, что все 32 избирательных участка в районе будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Также председатель ТИК заявил, что голосование начнётся уже 25 июня и продлится до конца дня 1 июля. Такой вид голосования рекомендован Роспотребнадзором, чтобы избежать скопления людей во время голосования.

Алпанаев напомнил, что члены избирательных комиссий будут измерять температуру граждан при входе в избирательный участок, предоставлять им разовые маски, перчатки, ручки. Участник голосования представляет свой паспорт члену комиссии, получает избирательный бюллетень, голосует и опускает его в прозрачный ящик для голосования.

Председатель районного Собрания депутатов Бекбулат Сахаватов сообщил, что наблюдателями в голосовании будут только представители Общественной палаты РД.

Главврач Карабудахкентской ЦРБ Расул Гиравов заявил, что все члены избирательных комиссий на местах должны сдать анализ на коронавирус. Без результатов теста члены избирательных комиссий не будут допущены к участию в голосовании по поправкам, отметил главврач.

Завершая совещание, первый заместитель главы района А. Гаджиев попросил глав поселений, а также всех членов комиссий ответственно отнестись к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию России.