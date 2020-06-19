До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

Участие в нем приняли Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, заместитель главы города Махачкалы Эффенди Хайдаков, директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в городе Махачкале Серажутдин Айгумов. Игорь Костюченко обратил внимание представителей субъектов на вопрос своевременного и качественного выполнения поставленных задач в рамках нацпроекта, в частности – кассового исполнения бюджетных средств, которые утверждены и доведены до регионов по итогам второго квартала 2020 года. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя 4 федеральных проекта. В трех из них республика принимает участие - «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Общий объем финансирования региональных проектов составляет 1,8 млрд. рублей, из которых 800 млн рублей – средства федерального бюджета, 1млрд рублей – средства бюджета Республики Дагестан. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется приведение в нормативное состояние 85,3 км автодорог регионального значения и улично-дорожной сети города Махачкала с общим объемом финансирования 1,6 млрд руб. На сегодняшний день все контракты, предусмотренные на 2020 год, заключены. На пяти объектах республиканского значения начаты строительные работы, также для безопасности дорожного движения разработана схема организации дорожного движения, предусматривающая установку знаков, информационных щитов и нанесение разметки. На 2 автодорогах предусмотрено разделение потоков. Завершение работ планируется в октябре 2020 года. По улично-дорожной сети Махачкалы работы предусмотрены на 85 улицах общей протяженностью 57 км. Проектом предусматриваются выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, обустройству техническими средствами и устройствами организации дорожного движения. По данному направлению контракты заключены, завершение работ планируется в октябре-ноябре 2020 года.