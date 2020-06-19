В Общественной палате РД состоялось обсуждение доклада Ассоциации НОМ

17 июня в Общественной палате состоялся круглый стол по обсуждению доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ» с участием Совета ОП РД, членов и экспертов палаты, а также СМИ.

С презентацией доклада НОМ выступил руководитель аппарата Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов. В своем выступлении он рассказал о возможных механизмах недобросовестного манипули­рования общественным мнением, используемых в целях дискредитации предстоящего общероссий­ского голосования.

В числе наиболее частых манипулятивных средств и приемов в докладе отмечены:

1. Распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, пре­пятствующих открытости и прозрачности голосования. Примером такой фейковой новости стало распространение информации о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.

2. Преднамеренная подмена одного события другим, в результате чего в информационном пространстве формируется искаженная картина происходящего.

3. Искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним.

4. Намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.

5. Использование тактики двойных стандартов и вменения преступных мотивов, когда электо­ральным процедурам, широко применяемым в зарубежной практике демократических государств, при их введении в российскую практику в целях рассредоточения избирателей и минимизации ри­сков заражения коронавирусом, изначально приписывают функцию обслуживания административ­ных злоупотреблений и фальсификаций.

6. Апелляции к нарушениям правил и ограничений, которые не установлены.

7. Тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий.

Далее состоялось обсуждение доклада. Члены и эксперты ОП РД высказали свои предложения по выявлению и противодействию фейковой информации и материалов.

По согласованию списков наблюдателей с Советом ОП РД и о порядке выдачи направлений наблюдателям на предстоящем всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации рассказал заместитель председателя ОП РД Сапарбейг Абдуллаев.

Было решено подготовить направления наблюдателей строго по представленным спискам Общественными палатами муниципалитетов, политическими партиями РД, общественными организациями, а также изъявившими желание гражданами стать наблюдателями на предстоящем голосовании.