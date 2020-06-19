С презентацией доклада НОМ выступил руководитель аппарата Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов. В своем выступлении он рассказал о возможных механизмах недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемых в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.
В числе наиболее частых манипулятивных средств и приемов в докладе отмечены:
1. Распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования. Примером такой фейковой новости стало распространение информации о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.
2. Преднамеренная подмена одного события другим, в результате чего в информационном пространстве формируется искаженная картина происходящего.
3. Искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним.
4. Намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.
5. Использование тактики двойных стандартов и вменения преступных мотивов, когда электоральным процедурам, широко применяемым в зарубежной практике демократических государств, при их введении в российскую практику в целях рассредоточения избирателей и минимизации рисков заражения коронавирусом, изначально приписывают функцию обслуживания административных злоупотреблений и фальсификаций.
6. Апелляции к нарушениям правил и ограничений, которые не установлены.
7. Тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий.
Далее состоялось обсуждение доклада. Члены и эксперты ОП РД высказали свои предложения по выявлению и противодействию фейковой информации и материалов.
По согласованию списков наблюдателей с Советом ОП РД и о порядке выдачи направлений наблюдателям на предстоящем всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации рассказал заместитель председателя ОП РД Сапарбейг Абдуллаев.
Было решено подготовить направления наблюдателей строго по представленным спискам Общественными палатами муниципалитетов, политическими партиями РД, общественными организациями, а также изъявившими желание гражданами стать наблюдателями на предстоящем голосовании.