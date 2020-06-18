316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили сегодня, 18 июня, в Правительстве Дагестана в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами под руководством вице-премьера - министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

В этом году в республике жильём будут обеспечены 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей.

Уммупазиль Омарова напомнила главам муниципалитетов о сроках заключения контрактов и необходимости своевременного завершения процесса закупки жилья.

«Вопрос приобретения жилья для детей-сирот - приоритетный и находится на особом контроле. Заключение контрактов должно быть завершено не позднее 30 июля», - подчеркнула вице-премьер.

Зампред Правительства отметила, что анализ принимаемых мер по обеспечению жильём детей-сирот проводится еженедельно. На сегодняшний день из 38 муниципалитетов торги объявлены лишь в 24 муниципалитетах.

Представили муниципальных образований, отстающих от графиков, отчитались вице-премьеру о причинах задержек и принимаемых мерах.

Уммупазиль Омарова поручила главам муниципалитетов ускорить работу и провести проверку сведений о детях-сиротах, состоящих в списке на наличие у них оснований для предоставления жилья. В 2019 году в ходе такой проверки в семи районах республики были выявлены нарушения, связанные с включением в список на получение жилья лиц, не имеющих на то оснований, установленных действующим законодательством.

Также, своевременно в Минобрнауки РД должны быть направлены фотоматериалы жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, и акты обследования их на соответствие санитарным и техническим нормам.

Работа по оформлению приобретённых жилых помещений в муниципальную собственность и заключение договоров найма должна быть полностью завершена к 1 сентября.

Срок установлен Минпросвещения России и находится на особом контроле Правительства РФ.