В этом году в республике жильём будут обеспечены 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей.
Уммупазиль Омарова напомнила главам муниципалитетов о сроках заключения контрактов и необходимости своевременного завершения процесса закупки жилья.
«Вопрос приобретения жилья для детей-сирот - приоритетный и находится на особом контроле. Заключение контрактов должно быть завершено не позднее 30 июля», - подчеркнула вице-премьер.
Зампред Правительства отметила, что анализ принимаемых мер по обеспечению жильём детей-сирот проводится еженедельно. На сегодняшний день из 38 муниципалитетов торги объявлены лишь в 24 муниципалитетах.
Представили муниципальных образований, отстающих от графиков, отчитались вице-премьеру о причинах задержек и принимаемых мерах.
Уммупазиль Омарова поручила главам муниципалитетов ускорить работу и провести проверку сведений о детях-сиротах, состоящих в списке на наличие у них оснований для предоставления жилья. В 2019 году в ходе такой проверки в семи районах республики были выявлены нарушения, связанные с включением в список на получение жилья лиц, не имеющих на то оснований, установленных действующим законодательством.
Также, своевременно в Минобрнауки РД должны быть направлены фотоматериалы жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, и акты обследования их на соответствие санитарным и техническим нормам.
Работа по оформлению приобретённых жилых помещений в муниципальную собственность и заключение договоров найма должна быть полностью завершена к 1 сентября.
Срок установлен Минпросвещения России и находится на особом контроле Правительства РФ.