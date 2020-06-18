Висампаша Ханалиев рассказал о депутатском контроле и помощи

По его словам, парламент с первого дня подключился к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И все вопросы, которые были подняты народными избранниками, не остались нерешёнными. Во многом улучшить ситуацию, как отметил депутат, удалось, благодаря слаженным действиям органов исполнительной власти, парламента, общественных организаций, волонтёров.

Висампаша Ханалиев затронул и тему внесения изменений в Конституцию РФ: «Мы все знаем все недостатки сферы здравоохранения, которые имеются в республике, других регионах и в целом по России. Президент РФ Владимир Путин, зная всё это, внёс конкретные поправки в Конституцию РФ по здравоохранению и социальной сфере. Эти поправки комиссионно обсуждались, они призваны улучшить качество жизни населения». В этой связи он попросил собравшихся принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.