ЗАМАНА - Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России

Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России

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18 июня, 2020. Четверг 13:02
Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России

Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев избран в новый состав Общественной палаты РФ.

Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России
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В седьмой состав палаты вошли 43 представителя от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Состав ОП РФ сформирован полностью, 40 членов палаты были ранее утверждены указом Президента РФ, 84 членов избрали региональные общественные палаты. В тайном голосовании в поддержку Хамзаева проголосовали 94% выборщиков из 85 регионов России. Таким образом, Султан Хамзаев ещё раз подтверждает свой авторитет и статус одного из самых узнаваемых и поддерживаемых общественников в стране. Отмтеим, что уроженец Дагестана Султан Султанович Хамзаев с 2017 года является членом Общественной Палаты РФ, а также членом комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, членом российского Общественного Совета организации «Молодая Гвардия Единой России» и координатором по межнациональным и межрелигиозным отношениям партии «Единая Россия». В 2012 году он инициировал и возглавил национальный проект «Трезвая Россия», основной задачей проекта является создание эффективной системы избавления граждан от алкогольной и наркотической зависимости. Проект получил широкую поддержку правительства и общественных организаций.

 

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