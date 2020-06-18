Султан Хамзаев вошел в новый состав Общественной палаты России

В седьмой состав палаты вошли 43 представителя от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Состав ОП РФ сформирован полностью, 40 членов палаты были ранее утверждены указом Президента РФ, 84 членов избрали региональные общественные палаты. В тайном голосовании в поддержку Хамзаева проголосовали 94% выборщиков из 85 регионов России. Таким образом, Султан Хамзаев ещё раз подтверждает свой авторитет и статус одного из самых узнаваемых и поддерживаемых общественников в стране. Отмтеим, что уроженец Дагестана Султан Султанович Хамзаев с 2017 года является членом Общественной Палаты РФ, а также членом комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, членом российского Общественного Совета организации «Молодая Гвардия Единой России» и координатором по межнациональным и межрелигиозным отношениям партии «Единая Россия». В 2012 году он инициировал и возглавил национальный проект «Трезвая Россия», основной задачей проекта является создание эффективной системы избавления граждан от алкогольной и наркотической зависимости. Проект получил широкую поддержку правительства и общественных организаций.