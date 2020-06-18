ЗАМАНА - На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль

На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль

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18 июня, 2020. Четверг 12:58
На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль

На смотровой площадке махачкалинского поселка Тарки установили обзорный бинокль. Оттуда теперь можно во всех подробностях рассмотреть центральную Джума-мечеть, телевизионную вышку, изучить живописные окрестности, полюбоваться ночным городом, закатом и морем.

На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль
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Бинокль имеет многократное увеличение, при желании его можно направлять в разные стороны. Пользоваться им могут и дети: возле оптического прибора есть подставка, чтобы ребенок смог до него достать. 
Идея разместить бинокль именно на смотровой площадке пришла двум друзьям, которые давно хотели установить его для привлечения туристов и гостей города. 
Туристов здесь ждать долго не пришлось, среди многочисленных людей, прогуливающихся на смотровой площадке, были гости из Москвы – Кирилл и Александр. Они побывали на морском побережье, посетили горы и решили полюбоваться видами Махачкалы. «Самое запоминающееся в республике – это воздух, горы и люди. Вид со смотровой площадки замечательный, в Москве такого нет, ради этого стоит приезжать в Дагестан», – отметили гости из Москвы. 
Гасан Абдулхаликов – один из друзей, которые решили установить стационарный смотровой бинокль: «Мы часто поднимались сюда, наблюдали, как люди гуляют, и решили его именно здесь установить. Пригласили специалиста из Карачаево-Черкесии, и вот так появился бинокль», – сказал Г. Абдулхаликов. 

Молодые люди рассмотрели множество вариантов. Проблему электропитания решили с помощью солнечной батареи, в планах – установить информационный щит о соблюдении чистоты и порядка на смотровой площадке.

 

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