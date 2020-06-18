На смотровой площадке в махачкалинском посёлке Тарки установлен обзорный бинокль

Бинокль имеет многократное увеличение, при желании его можно направлять в разные стороны. Пользоваться им могут и дети: возле оптического прибора есть подставка, чтобы ребенок смог до него достать.

Идея разместить бинокль именно на смотровой площадке пришла двум друзьям, которые давно хотели установить его для привлечения туристов и гостей города.

Туристов здесь ждать долго не пришлось, среди многочисленных людей, прогуливающихся на смотровой площадке, были гости из Москвы – Кирилл и Александр. Они побывали на морском побережье, посетили горы и решили полюбоваться видами Махачкалы. «Самое запоминающееся в республике – это воздух, горы и люди. Вид со смотровой площадки замечательный, в Москве такого нет, ради этого стоит приезжать в Дагестан», – отметили гости из Москвы.

Гасан Абдулхаликов – один из друзей, которые решили установить стационарный смотровой бинокль: «Мы часто поднимались сюда, наблюдали, как люди гуляют, и решили его именно здесь установить. Пригласили специалиста из Карачаево-Черкесии, и вот так появился бинокль», – сказал Г. Абдулхаликов.

Молодые люди рассмотрели множество вариантов. Проблему электропитания решили с помощью солнечной батареи, в планах – установить информационный щит о соблюдении чистоты и порядка на смотровой площадке.