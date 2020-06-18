В Махачкале на 8 точках волонтеры информируют граждан о поправках в Конституцию

В Махачкале заработали информационные точки «Волонтеры Конституции». В разных частях города установлено восемь таких точек, в том числе в торговых центрах, парках, скверах, в многофункциональных центрах. Кроме того, точки расположены в местах массового пребывания людей, например, на площади им. Ленина, в махачкалинском аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Порядка 400 добровольцев задействовано в работе информационных точек. Узнать волонтеров можно по брендированной одежде Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», а сами точки оборудованы информационными стендами и тумбами.

Главная задача волонтеров – просветительская и информационная. Махачкалинцам и гостям столицы добровольцы с соблюдением всех санитарных требований раздают информационные буклеты, отражающие основные предлагаемые изменения в главный документ страны. Помимо этого, волонтеры отвечают на вопросы граждан о времени, месте и способах голосования, рассказывают о проводимых добровольческим движением республики акциях и проектах, предлагают поучаствовать в добровольческих мероприятиях и сделать фото на память. Для совсем юных махачкалинцев, которые вместе со взрослыми подходят к информационной точке, волонтеры приготовили наклейки.

Общее количество информационных точек на сегодняшний день в Дагестане составило 16. Команда дагестанского волонтерского корпуса внушительная – всего в республике изъявили желание участвовать в проекте «Волонтеры Конституции» 1700 человек, в основном студенты ссузов и вузов. Все они прошли регистрацию на портале волонтерыконституции.рф и после онлайн-курса и тестирования смогли приступить к работе.

Как рассказала руководитель регионального волонтерского штаба Людмила Саидова, перед «Волонтерами Конституции» в Дагестане стоит очень важная задача – им необходимо проинформировать жителей республики старше 65 лет о возможностях получить помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ, а также о том, что 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И главное, проинформировать о том, что если они желают, то могут проголосовать дома или возле своего дома, если им так удобнее.

Работа волонтеров будет длиться 17 дней – с 15 июня по 1 июля включительно. В день голосования «Волонтеры Конституции» попробуют себя и в роли общественных наблюдателей на избирательных участках, а также помогут людям с ограниченными возможностями здоровья принять участие в этом важном для всей страны событии.