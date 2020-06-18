Пока все дома/ Или как в дистанционном формате проходило обучение в творческих учебных заведениях Дагестана

На передний план вышли новые форматы работы и общения. Новым стал и досуг дагестанцев. Можно было «посещать» всевозможные онлайн-выставки, экскурсии по музеям, смотреть спектакли театральных коллективов нашей республики в интернет-каналах, принять участие в каком-нибудь мастер-классе. Однако не забываем и о таком важном аспекте нашей жизни, как получение знаний. В ситуации с самоизоляцией на помощь пришло дистанционное обучение с освоением новых технологий, новых форматов взаимодействия педагога и ученика. Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева рассказала о том, как проходил процесс обучения на расстоянии в период ограничительных мер в подведомственных образовательных учреждениях среднего звена, ведущих подготовку будущих музыкантов, художников, артистов и других специалистов для сферы искусства нашей республики. По словам министра, на конец учебного года в республиканских учреждениях творческой направленности обучалось 1183 студентов – в Махачкалинском музыкальном училище им.Г.Гасанова– 124 студента, Дербентском музыкальном училище им.Д.Ашурова – 99, Дагестанском колледже культуры и искусств им. Б.Мурадовой– 547 и Дагестанском художественное училище им. М.Джемала– 413. Выпуск 2020 года составит 302 человека. В условиях сложной эпидемиологической ситуации эти учебные заведения не прервали процесса обучения – они сумели подготовить студентов к сессии и приступили к проведению государственных экзаменов для выпускников. - Зарема Ажуевна, как удалось организовать учебный процесс в непривычных условиях, учитывая специфику художественного образования? - В период с 19 марта по 6 апреля текущего года наши учебные заведения оперативно перешли на дистанционное обучение с использованием современных образовательных технологий. Вся необходимая информация – будь то сроки дистанционного обучения, расписание с указанием нового временного графика уроков или расписание промежуточной и итоговой аттестации была размещена на официальных сайтах образовательных учреждений. Если говорить о технической поддержке дистанционного обучения, то здесь важная часть работы легла на плечи кураторов, которые оказывали необходимую консультативную помощь преподавателям и студентам. Технологически образовательный процесс осуществлялся на различных платформах, таких как Zoom и Discord (для групповых занятий), а также при помощи онлайн-мессенджеров и социальных сетей. Как видите, недостатка в выборе инструментов нет и адаптировать их под текущий формат удалось. Кроме того, для студентов, которые не могли посещать онлайн-занятия по техническим причинам, на сайтах учебных заведений были выставлены все необходимые материалы по дисциплинам. Я не буду детально описывать весь процесс взаимодействия с обучающимися – он отличался только формой контакта, но все также включал лекции, семинары или, как их еще называют, вебинары, опросы, проведение индивидуальных занятий по специальным дисциплинам, контроль выполнения домашних заданий и посещаемости… - А если говорить о школах искусств республики. Как они справились с новым неожиданным вызовом? Безусловно, для школ дополнительного образования в сфере культуры это стало определенным испытанием. В отличие от общеобразовательных школ, школы искусств таких платформ, как «Сетевой город», «Дневник.ру», не имели. Тем не менее, они достаточно быстро сориентировались и творчески, сумев заинтересовать ребят, организовали учебный процесс.

Это были видеоуроки, уроки-конференции, индивидуальные занятия, онлайн-викторины…Несомненно, данные формы дистанционного обучения активно применялись преимущественно в городских школах искусств, ввиду лучшей технической оснащенности этих образовательных организаций и обеспеченности их учащихся современными коммуникационными устройствами.

Но и школы искусств сельских районов республики активно включились в данный процесс, освещая, в том числе, часть работы в социальных сетях.

Искренние слова благодарности хочу выразить педагогическому корпусу, родителям учащихся за терпение и поддержку детей, и за то, что сумели качественно организовать учебный процесс в совершенно новых для всех нас условиях.

В результате такой слаженной совместной работы школы искусств республики успешно завершили учебный год. Только в этом году выпуск составил более 2000 чел. Это не может не радовать. - Специфика подготовки специалистов в сфере искусства предполагает, что в ряде дисциплин большое значение имеет живое, непосредственное общение педагога и ученика, когда в ходе практического занятия идет работа над ошибками. Как удавалось в новых форматах работы сохранить этот живой диалог? - Безусловно, это была одна из трудностей, с которой нам пришлось столкнуться. Вопрос как проводить индивидуальные занятия инструменталистов и вокалистов, где решающее значение, действительно, имеет живое взаимодействие педагога и студента, поначалу озадачил музыкальные учреждения. Пришлось внедрять новые формы – это и индивидуальные онлайн уроки, и разбор видеозаписей программных музыкальных произведений, сделанных студентами. Там, где было необходимо участие концертмейстеров, музыкальные партии записывались заранее и были доступны для самостоятельных репетиций. Справились и с этим. Но эти формы все-таки временная мера и они, однозначно, не могут стать заменой традиционного формата индивидуального урока музыканта, где целью является повышение исполнительского мастерства, овладение художественными методами подачи музыкального произведения, эмоциональный контакт с наставником. - Все вышеперечисленное невозможно без определенных технических средств, без качественного интернета, без наличия необходимых инструментов. Наверняка пришлось столкнуться с рядом проблем в этом плане. - Действительно, сложности были. Студенты из горных районов, где нет качественной мобильной и Интернет-связи, не всегда могли принимать участие в работе группы в режиме онлайн. Также, ощущалась недостаточная обеспеченность техническими средствами преподавателей и студентов. Однако, как показала жизнь, нет неразрешимых задач. К примеру, руководство Дербентского музыкального училища решило и такие вопросы, как обеспечение смартфонами детей из малообеспеченных семей, проведение в их дома сети Wi-Fi. Преподавателям, не имеющим домашних компьютеров, была оказана помощь в выделении новых ноутбуков, поступивших в рамках реализации Национального проекта «Культура». - Несмотря на все сложности, учебный год подошел к концу. Как идет его завершение? В рамках завершения учебного года были проведены дистанционные контрольные уроки по теоретическим дисциплинам. Оценки выставлены на основании текущей успеваемости и аттестации. Что касается государственных экзаменов, то, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, рекомендации Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора, государственные экзамены будут проходить, а где-то уже проходят дистанционно. Конечно же, и здесь есть свои нюансы, продиктованные обстоятельствами. Это касается, прежде всего, учебных заведений, где преподаются музыкальные исполнительские дисциплины.

В целом скажу, что при переходе на дистанционный режим обучения мы аккумулировали опыт ведущих творческих музыкальных вузов и средних учебных заведений страны и успешно внедрили лучшие практики. - Определенные изменения, наверняка, коснутся и приемной кампании 2020 года? - Да, разумеется, в порядок приема документов от абитуриентов также внесены некоторые коррективы. Как временная альтернатива, мы будем придерживаться варианта приема документов в электронном виде. Дальнейшее ведение приемной кампании будут зависеть от эпидемиологической обстановки в республике и рекомендаций Роспотребнадзора. Практически во всех образовательных учреждениях кампания стартует с 1 июля и продлится до последней декады августа – в соответствии с планом учебного заведения. В случае недобора сроки приема документов могут быть продлены до конца ноября.

Вся необходимая информация для абитуриентов размещена на официальных сайтах и страницах образовательных учреждений в социальных сетях.

Отмечу, что двери наших учебных заведений открыты для всех желающих, кто хочет реализовать себя в творческих профессиях. А возможностей в Республике для этого масса. - Подводя итог, что можете сказать о работе подведомственных образовательных учреждений? Можно ли говорить, что в объективно сложных условиях им удалось собраться и не дать провиснуть учебному процессу? - Безусловно, период ограничительных мер показал, что несмотря ни на что, работники творческих образовательных учреждений нашей республики- настоящие профессионалы своего дела и энтузиасты, которые сделали все возможное, чтобы работа по подготовке музыкантов, художников, молодых танцоров и других творческих специалистов продолжалась. Это очень важно, так как творческие колледжи, училища республики – это наша кузница будущих профессионалов в сфере дагестанского искусства. Выпускники наших образовательных учреждений ежегодно поступают в ведущие творческие вузы страны, вливаются в ряды деятелей культуры и искусства, как нашей республики, так и других регионов России. Немало наших талантливых земляков реализует себя и за границей. Отрадно, что многие возвращаются в Дагестан и служат культуре и искусству родного края. Поэтому, очень важно, что в этом году образовательный процесс не остановился в связи пандемией.

К слову, руководитель федерального ведомства культуры Ольга Любимова, говоря о дистанционном обучении, отметила, что в ближайших планах министерства - создание единой цифровой платформы, куда будут интегрированы образовательные организации. По ее мнению, с помощью такого сервиса будет удобнее обмениваться практиками, проводить консультации, лекции, видеоконференции, вести учет успеваемости и общаться педагогам со студентами. Имеется ли положительный опыт в дистанционном обучении? Безусловно, есть. Развитие информационных технологий и существующий режим самоизоляции ускорили внедрение дистанционных форм обучения в образовательный процесс. Пришлось изучать дополнительные возможности различных электронных образовательных ресурсов, а также техническую составляющую дистанционной работы. Полученный в таких, можно сказать, экстренных условиях опыт, безусловно, можно будет использовать и в дальнейшем с целью обогащения форм учебного процесса и подачи учебного материала. Однако, дистанционный формат, как показала жизнь, не решает всего спектра задач обучения студентов профессии. А потому, в дальнейшем, будет целесообразно сочетание традиционных форматов обучения с дистанционными формами. Думается, что этот симбиоз давно продиктован современными реалиями.