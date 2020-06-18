«Опрос будет проводиться в целях оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период пандемии вируса COVID-19, а также преодоления его последствий», – сказала Уразаева.
По ее словам, все полученные данные будут представлены в Правительство РФ. «По его итогам будет сформирован аналитический отчет и подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки. Результаты отразят запрос бизнеса на конкретные меры поддержки в регионах нашей страны, что, в свою очередь, позволит скорректировать существующие меры, а также выработать предложения по новым», – сказала представитель ведомства.
Так, принять участие в опросе можно, переходя по следующим ссылкам: https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring
https://teleg.one/asi_business_monitoring_bot
Дагестанские бизнесмены смогут дать оценку мерам поддержки предпринимателей
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 12:47
Агентство стратегических инициатив проводит опрос об эффективности региональных мер поддержки бизнеса среди предпринимателей, сообщила информагентству руководитель пресс-службы Минэкономразвития республики Зарема Уразаева.
«Опрос будет проводиться в целях оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период пандемии вируса COVID-19, а также преодоления его последствий», – сказала Уразаева.
По ее словам, все полученные данные будут представлены в Правительство РФ. «По его итогам будет сформирован аналитический отчет и подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки. Результаты отразят запрос бизнеса на конкретные меры поддержки в регионах нашей страны, что, в свою очередь, позволит скорректировать существующие меры, а также выработать предложения по новым», – сказала представитель ведомства.
Так, принять участие в опросе можно, переходя по следующим ссылкам: https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring
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