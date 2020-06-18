Дагестанские бизнесмены смогут дать оценку мерам поддержки предпринимателей

«Опрос будет проводиться в целях оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период пандемии вируса COVID-19, а также преодоления его последствий», – сказала Уразаева. По ее словам, все полученные данные будут представлены в Правительство РФ. «По его итогам будет сформирован аналитический отчет и подготовлены предложения по совершенствованию мер поддержки. Результаты отразят запрос бизнеса на конкретные меры поддержки в регионах нашей страны, что, в свою очередь, позволит скорректировать существующие меры, а также выработать предложения по новым», – сказала представитель ведомства. Так, принять участие в опросе можно, переходя по следующим ссылкам: https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring

https://teleg.one/asi_business_monitoring_bot