ЗАМАНА - Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой

Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой

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17 июня, 2020. Среда 18:14
Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой

Авиакомпания «ИрАэро» с 1 июля этого года приступает к осуществлению полетов из Махачкалы в Новый Уренгой и Самару, сообщили информагентству в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой
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«Рейсы на самолетах “Суперджет-100” вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по субботам. Рейс IO-235 Махачкала – Самара – Новый Уренгой, вылет из столицы Дагестана в 23:10, время в пути до Самары 1 час 50 минут, прибытие в Ямало-Ненецкий автономный округ утром в воскресенье», – говорится в сообщении.  

Билеты на рейсы Махачкала – Самара – Новый Уренгой уже в продаже. Подробно ознакомиться с расписанием, ценами и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Справочная информация – по бесплатному номеру в России 8 (800) 707-49-96.

 

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