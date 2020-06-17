Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из Махачкалы в Самару и Новый Уренгой

Авиакомпания «ИрАэро» с 1 июля этого года приступает к осуществлению полетов из Махачкалы в Новый Уренгой и Самару, сообщили информагентству в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

«Рейсы на самолетах “Суперджет-100” вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по субботам. Рейс IO-235 Махачкала – Самара – Новый Уренгой, вылет из столицы Дагестана в 23:10, время в пути до Самары 1 час 50 минут, прибытие в Ямало-Ненецкий автономный округ утром в воскресенье», – говорится в сообщении.

Билеты на рейсы Махачкала – Самара – Новый Уренгой уже в продаже. Подробно ознакомиться с расписанием, ценами и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

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