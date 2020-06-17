Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Дагестана Магомедамина Гаджиева, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщает пресс-служба суда.

«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тыс. рублей», – отметил источник.

Магомедамин Гаджиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК РФ.

«Установлено, что 12 февраля 2014 года подсудимый в сирийском городе Атма вступил в международную террористическую организацию “Имрат Кавказ”. Гаджиев, вооруженный огнестрельным оружием, охранял тренировочный лагерь боевиков и другие объекты этой организации до апреля 2014 года. В период с 30 апреля по 6 мая 2019 года подсудимый незаконно перешел с территории Грузии через государственную границу России, где был задержан пограничным нарядом», – отметили в ведомстве.