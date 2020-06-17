Автомобили отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН оборудованы спецсигналами

Спецсигналы установлены на 8 автомобилях, находящихся в распоряжении отдела по конвоированию Дагестанского УФСИН. Водители-сотрудники прошли обучение и имеют допуск к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Спецавтомобили используются при этапировании спецконтингента между учреждениями УИС республики, а также на обменный пункт с Азербайджанской Республикой.

- Оснащение спецустройствами автомобилей УФСИН стало возможным после внесения изменений в законодательство. Согласно Указу Президента Российской Федерации специальные подразделения УИС по конвоированию включены в перечень государственных органов, имеющих право установки устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Такая мера принята для обеспечения безопасности перевозки осужденных и лиц, находящихся под стражей, - отметил начальник ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН России по Республике Дагестан полковник внутренней службы Юсуп Мусаев.