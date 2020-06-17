ЗАМАНА - Профилактика кишечных инфекций

Профилактика кишечных инфекций

Автор
17 июня, 2020. Среда 13:01
Профилактика кишечных инфекций

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Республиканский центр медицинской профилактики

Профилактика кишечных инфекций
Информация

 

              К числу заразных кишечных заболеваний относятся: дизентерия, брюшной тиф, инфекционный гепатит, холера. Заражаются ими от больных людей, которые с содержимым кишечника выделяют большое количество микробов, вызывающих эти заболевания. С загрязненной этими микроорганизмами пищей, водой или посредством грязных рук микробы заносятся в рот, затем в кишечник.

Не меньшее значение в распространении дизентерии, брюшного тифа, гепатита, холеры играют мухи. Они на своих лапках и теле переносят микробы с выделений больных на посуду, продукты питания и т.д.

Мухи размножаются в отбросах, поэтому, чем больше загрязнена территория вокруг жилья человека, тем больше условий для размножения мух и распространения инфекционных заболеваний.

 

Чтобы не заболеть соблюдайте следующие правила:

  • мойте руки с мылом перед едой, и после посещения туалета. Следите за чистотой рук у детей. Прививайте им с раннего детства гигиенические навыки;
  • овощи очищайте от приставших к ним частиц земли и перед употреблением в пищу тщательно мойте, не забывая обдавать кипятком;
  • молоко кипятите. Кипячение убивает микробы;
  • не пейте сырой воды. Пейте только кипяченую воду;
  • закрывайте пищу от мух! Убирайте остатки пищи после еды, чтобы не привлекать в помещение мух. Уничтожайте мух, используя для этой цели липкую бумагу, мухоловки и т.д.;
  • заботьтесь о чистоте прилегающей территории;
  • при появлении поноса, болей в животе, повышении температуры, недомогании немедленно обращайтесь к врачу.

                          ПОМНИТЕ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ

 

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взяты из открытых источников
 

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