Владимир Васильев: «Только после анализа ситуации по истечении следующих 7-9 дней, будут приниматься решения о возможности перехода к следующему этапу снятия ограничений»

Накануне, 16 июня, Глава Дагестана Владимир Васильев в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В нем приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, первый вице-спикер Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, Первый зампред Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, руководители министерств и ведомств, главы МР и ГО, а также представители бизнес сообщества.

Открывая заседание, руководитель региона напомнил участникам о переходе с 15 июня к первому этапу плана снятия ограничений.

Согласно принятому решению, по словам Главы РД, при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и установленных Роспотребнадзором норм, отменены ограничения на работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв.м, работу прачечных и химчисток, ателье, бань, саун, предоставление бытовых коммунальных услуг (салоны красоты, солярии, парикмахерские, косметические салоны).

Констатируя то, что в республике по статистике почти 12 тысяч объектов торговли площадью до 400 кв. м, Владимир Васильев подчеркнул, что, только после анализа ситуации по истечении следующих 7-9 дней, будут приниматься решения о возможности перехода к следующему этапу снятия ограничений.

Обращаясь к участникам совещания, руководитель региона добавил: «Для достаточно большого количества торговых предприятий и представителей бизнеса сохраняются ограничения. Многое сейчас зависит от нашей с вами работы: последовательная и взвешенная она будет способствовать положительному развитию событий и возможности скорейшего перехода ко второму и соответственно к третьему этапу».

«Положительная динамика нам далась нелегко. В этом принимало участие все общество. Решение принимаем мы, уважаемые руководители, и несем ответственность за это мы», - обратил внимание Владимир Васильев, поблагодарив всех, кто обеспечил улучшение ситуации.

Глава РД также обратил внимание на необходимость использования передового опыта, который на некоторых объектах Дагестана очевиден. Вместе с тем указав, что важно, чтобы чья-то безответственность и торопливость, недопустимая в этом сложном деле, не отбросила все назад.

Далее к участникам заседания обратился руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

Он проинформировал о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, и переходе к первому этапу снятия ограничений и возможности возобновления работы организаций, деятельность которых была приостановлена Указом Главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 г. № 23 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности».

В своем докладе он сообщил, что настоящее время в РД продолжается регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом с четкой тенденцией к снижению эпидемического процесса. Так, за последние сутки зарегистрировано 93 новых случая.

Николай Павлов назвал 16 территорий, где ситуация остается пока напряженной. Он обратил внимание глав на то, что причиной сохранения напряженной ситуации считает миграционную активность граждан, повышенное в связи с нарушением населением режима самоизоляции, низкую эффективность проводимых дезинфекционных мероприятий в очагах.

В Каякентском, Магармкентском и Дербентском районе, а также в городах Дербент и Избербаш дополнительные риски по очаговой заболеваемости, по словам руководителя ведомства, создают прибывающие для перехода государственной границы из других регионов РФ граждане Азербайджана, а также проживающие на данных территориях водители грузового транспорта, постоянно выезжающие за пределы государства.

На остальных территориях он отметил устойчивую стабилизацию, либо снижение эпидемиологического процесса.

Говоря о проведении тестов на коронавирус, Николай Павлов, проинформировал, что совместно с министерством здравоохранения РД расширена лабораторная база, активно проводится выявление лиц, контактировавших с заболевшими, проводится их обследование, в результате чего увеличивается количество выявленных носителей, которые бессимптомно носят инфекцию.

В связи с переходом на первый этап снятия ограничений, призвал продолжать соблюдать определенные правила, которые должны быть соблюдены на всех этапах.

Он также сообщил, что в настоящее время ведомством активно ведется с бизнес сообществом, намечены мероприятия с волонтёрами и студентами мед университета по доведению необходимой информации бизнесу.