На последнем съезде Ассоциации онкологов радиологов СНГ и Евразии, Президент Ассоциации маммологов-радиологов региона Фатима Тамаева доложила по теме использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ) диагностике онкологических заболеваний грудной железы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Ассоциации.
Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 08:25
В своем докладе Тамаева рассказала коллегам об опыте внедрения новых технологий на примере Дагестана, о проблемах с которыми сталкиваются специалисты и путях их преодоления.
«Достоверно известно, что использование умных систем повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 40%. Работая в связке, врач плюс триггер ИИ, выводит выявление рака молочной железы в республике на новый уровень. Интеллектуальная система, выделяет подозрительные изменения и новообразования, а специалист в свою очередь определяет, носят ли выявленные изменения злокачественный характер», - отметила Президент Ассоциации.
Последнее от Мадина
- Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
- Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом
- В России число зараженных коронавирусом достигло 545 458 человек
- Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов
- В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы