ЗАМАНА - Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

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17 июня, 2020. Среда 08:25
Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов

На последнем съезде Ассоциации онкологов радиологов СНГ и Евразии, Президент Ассоциации маммологов-радиологов региона Фатима Тамаева доложила по теме использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ) диагностике онкологических заболеваний грудной железы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Искусственный интеллект все больше внедряется в работу дагестанских онкологов
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 В своем докладе Тамаева рассказала коллегам об опыте внедрения новых технологий на примере Дагестана, о проблемах с которыми сталкиваются специалисты и путях их преодоления. 

 «Достоверно известно, что использование умных систем повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 40%. Работая в связке, врач плюс триггер ИИ, выводит выявление рака молочной железы в республике на новый уровень. Интеллектуальная система, выделяет подозрительные изменения и новообразования, а специалист в свою очередь определяет, носят ли выявленные изменения злокачественный характер», - отметила Президент Ассоциации.

 

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