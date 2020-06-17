На последнем съезде Ассоциации онкологов радиологов СНГ и Евразии, Президент Ассоциации маммологов-радиологов региона Фатима Тамаева доложила по теме использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ) диагностике онкологических заболеваний грудной железы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Ассоциации.

В своем докладе Тамаева рассказала коллегам об опыте внедрения новых технологий на примере Дагестана, о проблемах с которыми сталкиваются специалисты и путях их преодоления.

«Достоверно известно, что использование умных систем повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 40%. Работая в связке, врач плюс триггер ИИ, выводит выявление рака молочной железы в республике на новый уровень. Интеллектуальная система, выделяет подозрительные изменения и новообразования, а специалист в свою очередь определяет, носят ли выявленные изменения злокачественный характер», - отметила Президент Ассоциации.