ЗАМАНА - В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы

В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы

Автор
17 июня, 2020. Среда 08:18
В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы

В Каспийске провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы
Информация

Как ранее писала пресс-служба южного военного округа, в параде будут участвовать больше 1100 военнослужащих ЮВО и более 500 представителей других силовых структур и ведомств.

В состав механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы в Каспийске 24 июня, включено примерно 30 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, включая зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», береговой ракетный комплекс «Бал», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град-М», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и другие.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top