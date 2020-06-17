В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы

В Каспийске провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее писала пресс-служба южного военного округа, в параде будут участвовать больше 1100 военнослужащих ЮВО и более 500 представителей других силовых структур и ведомств.

В состав механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы в Каспийске 24 июня, включено примерно 30 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, включая зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», береговой ракетный комплекс «Бал», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град-М», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и другие.